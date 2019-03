വാഷിങ്ടണ്‍: മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടേ പേരില്‍ ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ചൈന ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കുമെന്നും ചൈനയിലെ മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ അടിച്ചമര്‍ത്തലാണ് ഭരണകൂടം നടത്തുന്നതെന്നും പോംപിയോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

10 ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഖസാക്കുകളും ചൈനയില്‍ ജയിലറകളിലാണ്. ടിബറ്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെതിരെ ചൈന നടത്തുന്ന അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ ശ്രമം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കും. തടവിലുള്ളവരെ അമേരിക്ക പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണനെന്നും അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന്റെ വാര്‍ഷിക മനുഷ്യാവകാശ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കി.

2018 ല്‍ ചൈനയില്‍ തടവിലാക്കപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവിലെത്തി. ഇവരെ ക്യാമ്പുകളില്‍ തടവില്‍ താമസിപ്പിച്ച് അവരുടെ മതപരവും വംശീയവുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ചൈനക്ക് പുറമെ ഇറാന്‍, ദക്ഷിണ സുഡാന്‍, നിക്കരാഗ്വേ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ആഗോളതലത്തില്‍ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ അമേരിക്കന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിപ്പര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ സ്വാധിനം ഉപയോഗിച്ച് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശ പരിപാലനം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പോംപിയോ വ്യക്തമാക്കി.

