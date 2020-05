വാഷിങ്ടണ്‍: പേള്‍ ഹാര്‍ബര്‍ ആക്രമണത്തേക്കാളും 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തേക്കാളും മോശമായതാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആക്രണമെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രെപ്. അദൃശ്യ ശത്രുവിനെതിരായ യുദ്ധമായി ഇതിനെ കാണുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിക്കും നമ്മള്‍ നേരിട്ട ഏറ്റവും മോശമായ ആക്രമണമാണ്.ഇത് പേള്‍ ഹാര്‍ബറിനേക്കാളും വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തേക്കാളും രൂക്ഷമാണ്. ഇതുപോലൊരു ആക്രമണം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

പേള്‍ ഹാര്‍ബര്‍ ആക്രമണത്തേക്കാളും വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തേക്കാളും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ഇത് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെന്റര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ മരണം മൂവായിരത്തിന് അടുത്തായിരുന്നു. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍, അതിനെ പലവട്ടം മറികടന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ അതെ ഇത് ഒരു യുദ്ധമായി കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പലവിധത്തില്‍ കൊറോണ ശക്തനായ ശത്രുവാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "നേരില്‍ കാണാവുന്ന ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ നമുക്ക് നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, അദൃശ്യനാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങള്‍ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്." - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

