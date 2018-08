ന്യൂഡല്‍ഹി: പാക് കരസേനാമേധാവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സംഭവത്തില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി പഞ്ചാബ് മന്ത്രി നവ്‌ജ്യോത്സിങ്‌ സിദ്ദു. പാക് കരസേനാമേധാവിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തത് വൈകാരിക പ്രകടനമായി കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ് സിദ്ദു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ദേര ബാബ നാനാക്കില്‍ നിന്ന് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഗുരുദ്വാര കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബിലേക്ക് ഒരു ഇടനാഴി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് പാക് കരസേന മേധാവി പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ആ വൈകാരിക നിമിഷത്തിലാണ് ആലിംഗനം ചെയ്തതെന്നും സിദ്ദു പറഞ്ഞു

പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നവാസ് ഷെരീഫിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2015 ല്‍ പാകിസ്താനിലെത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോള്‍ ആരും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് സിദ്ദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയും പാകിസ്താനിലേക്ക് ബസ് യാത്ര നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സിദ്ദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനായെത്തിയ സമയത്താണ് സംഭവം ഇന്ത്യയില്‍ വിവാദമായത്. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരനും സിദ്ദുവായിരുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനിടെ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് ഖാന് സമീപമിരുന്നതും വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവസാനനിമിഷമാണ് തനിക്ക് അധികൃതര്‍ സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് തന്നതെന്നും അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിടത്ത് ഇരിക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും സിദ്ദു വ്യക്തമാക്കി.

കരസേനാ മേധാവിയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത നടപടിയെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങും വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചാബ് റെജിമെന്റിലെ ഒരു മേജറും രണ്ട് ജവാനും അടക്കം പാക്‌സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ സിദ്ദുവിന്റെ നടപടി തെറ്റായിപ്പോയെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. സിദ്ദുവിനെതിരെ പഞ്ചാബിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം എന്നെ വിമര്‍ശിച്ചതിന് മറുപടി നല്‍കണമെന്നില്ലെന്നാണ് സിദ്ദു വിശദീകരിച്ചത്.

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സിദ്ദു. തന്റെ കരിയര്‍ കാലത്തെ സൗഹൃദത്തെ മാനിച്ചാണ് സിദ്ദു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കാനായി ഇസ്ലാമാബാദിലെത്തിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെത്തിയ സിദ്ദുവിന് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതനാണെന്നും പാക് ജനതയോട് അതുല്യമായ സ്‌നേഹമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സിദ്ദുവിനെതിരെ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന വിവാദങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറയുന്നു.

I want to thank Sidhu for coming to Pakistan for my oath taking. He was an ambassador of peace & was given amazing love & affection by ppl of Pakistan. Those in India who targeted him are doing a gt disservice to peace in the subcontinent - without peace our ppl cannot progress