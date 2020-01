പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധസമരങ്ങള്‍ തുടരുമ്പോള്‍ സമരങ്ങളുടെ മുന്‍നിര സ്ത്രീശബ്ദത്താലാണ് മുഖരിതമാകുന്നത്. ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലാ വിദ്യാര്‍ഥികളായ ആയിഷ റെന്നയും ലദീദ സഖ്‌ലൂനും പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുടെ ആദ്യപെണ്‍ മുഖങ്ങളായി ആരംഭിച്ച സമരത്തിന് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും സമരാഗ്‌നിയുടെ ചൂടിന് കുറവോ പ്രതിഷേധസ്വരത്തിന് കുറവോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നത് യാഥാര്‍ഥ്യം. സ്ത്രീകളുടെ വന്‍ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധസമരങ്ങള്‍ അതിശക്തമായി തുടരുന്നത്. ഡല്‍ഹി, കൊല്‍ക്കത്ത, ബെംഗളൂരു, ലഖ്‌നൗ തുടങ്ങിയ പ്രധാനനഗരങ്ങളിലെല്ലാം നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകള്‍ പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ തെരുവുകളിലേക്കിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ഥികളുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്താന്‍ ഒരുങ്ങിയതെന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഇവര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യവുമായാണ് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ ജാതിമതചിന്തകള്‍ക്കതീതമായുള്ള പോരാട്ടമായി ഈ സമരങ്ങള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അടിച്ചമര്‍ത്തിയാല്‍ അവസാനിക്കുന്നതല്ല അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമെന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണിവര്‍.

ബെംഗളൂരുവില്‍ ജനുവരി 24 ന് നടന്ന പ്രതിഷേധസമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍. ഫോട്ടോ: എപി

'കഠിനവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയതുമായ സമരത്തിന് പുരുഷന്മാരേക്കാള്‍ സ്ത്രീകളാണുത്തമം. കാരണം സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പാതിവഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. സ്ത്രീകള്‍ നയിക്കുന്ന സമരം ദീര്‍ഘകാലം തുടരാന്‍ സാധിക്കും. സ്ത്രീകളെ പരിചകളായാണ് നാം വീക്ഷിക്കുന്നത്, എന്നാല്‍ വാളുകളേക്കാള്‍ മൂര്‍ച്ചയുള്ളവരാണവര്‍ എന്നതാണ് യഥാര്‍ഥ്യം.' പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക മേധാ പട്കറുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ അലയടിക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തമുന്നേറ്റം. ഇത് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയസാമൂഹിക സാഹചര്യത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങള്‍ നമുക്ക് മുന്‍കൂട്ടി കാണാം. അനീതിയ്ക്കും അസമത്വത്തിനുമെതിരെയുള്ള സമരങ്ങള്‍ക്കാവശ്യം സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് മേധാ പട്കര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണെന്ന്‌ ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

ഷഹീന്‍ ബാഗിലാരംഭിച്ച സമാധാനസമരം

ഡല്‍ഹിയിലെ ഷഹീന്‍ ബാഗില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്ക് ചേരാന്‍ സ്ത്രീകള്‍ കൂട്ടത്തോടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണിതെന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു. ഈ സമരം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാര്‍ക്കായുള്ളതല്ല. അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലുമുള്ളതിനാലാവണം പ്രതിഷേധസമരച്ചൂടിന് കുറവുണ്ടാകാത്തത്. ഷഹീന്‍ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിട്ട് 40 ദിവസമായി. പൗരത്വഭേദഗതിനിയമത്തിനെതിരെയും പൗരത്വപ്പട്ടികയ്‌ക്കെതിരെയും രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ സമരമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് ഷഹീന്‍ ബാഗിലേത്.

ഷഹീന്‍ ബാഗിലെ പ്രതിഷേസമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍. ഫോട്ടോ: എപി

യമുനാതീരത്തെ ഒരു കോളനിയായ ഷഹീന്‍ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധസമരം പക്ഷെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. 40 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ രാപ്പകല്‍സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഷഹീന്‍ ബാഗിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഷിഫ്റ്റായാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകള്‍ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇന്‍ക്വിലാബ് വിളികളോ മറ്റേതെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഉയരുന്നില്ല. പകരം ഏകസ്വരത്തില്‍ മുഴങ്ങിക്കേള്‍ക്കുന്നത് ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമാണ്. ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം. പര്‍ദയും ബുര്‍ഖയും ധരിച്ചവരും അല്ലാത്തവരും ഐക്യത്തോടെ സമാധാനപരമായ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മറുവശത്ത് 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്നതുള്‍പ്പെടെ സമത്വം വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി പോസ്റ്ററുകള്‍. ദേശീയപതാകയൊഴികെ മറ്റൊരു പതാകയും ഇവിടെ യില്ല. എവിടെയും ത്രിവര്‍ണപതാക മാത്രം. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഞങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ഭൂപടം ഷഹീന്‍ ബാഗിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് നോയിഡയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ചെറിയ കാന്‍വാസുകളില്‍ ചായം പൂശിയും മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ കൂടിയും ഭാവിതലമുറപൗരരും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയാണ്.

ഷഹീന്‍ ബാഗില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ മാതൃക. ഫോട്ടോ: എപി

ഷഹീന്‍ ബാഗിന്റെ അലകള്‍ ബംഗാളിലേക്കും

എന്‍ആര്‍സിക്കും സിഎഎയ്ക്കുമെതിരെ അനുകൂലമായ വിധി ലഭിക്കുന്നത് വരെ പോരാടുമെന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സ്ത്രീസമൂഹവും രംഗത്തെത്തിയത്. വീട്ടമ്മമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥകളുമുള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് ഷഹീന്‍ ബാദിലെ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി കൊല്‍ക്കത്തയിലെ പാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കസ് മൈദാനില്‍ എത്തുന്നത്. സമാധാനപരമായ സമരം മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗവേഷണവിദ്യാര്‍ഥിയായ നൗസീന്‍ ബാബ ഖാന്‍ പറയുന്നു. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമമാണിതെന്നും അനുകൂലമായ കോടതിവിധിയുണ്ടാകുന്നതു വരെ പിന്‍മാറാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും നൗസീന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെല്ലാം നിയമത്തിനെതിടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു.

സമരത്തിനെതിരെ യോഗി സര്‍ക്കാര്‍

പ്രയാഗ് രാജില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധസമരങ്ങളിലും സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ശക്തമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധസമരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത 125 ഓളം സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും നിയമലംഘനത്തിനെതിരെയും പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ജനുവരി 20 ന് ഉജാരിയാവോം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രാര്‍ഥനാലയത്തില്‍ ഒത്തു കൂടിയ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് നടപടി. ലഖ്‌നൗ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ എഫ് ഐ ആര്‍ ആണിത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധസമരങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നിരവധി നടപടികളില്‍ ഒന്ന് മാത്രം. റായ് ബറേലിയില്‍ ഇരിപ്പ് സമരങ്ങളും മാര്‍ച്ചുകളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറും പോലീസ് മേധാവിയും സ്ത്രീകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ലഖ്‌നൗവിലെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ കടുത്ത തണുപ്പകറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍. ഫോട്ടോ: എപി

പ്രതിഷേധം തെക്കേയിന്ത്യയിലും

മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനും രാജ്യത്ത പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കര്‍ണാടകത്തിലെ പ്രതിഷേധക്കാരിലൊരാളായ ഡോ. ആസിഫ നിസാര്‍ പറയുന്നു. പദ്ധതിയിട്ട പല മാര്‍ച്ചുകളും സമരങ്ങളും പോലീസ് ഇടപെടല്‍ മൂലം അവസാന നിമിഷം പാളിയെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം പുലികേശി നഗറില്‍ നാനൂറിലധികം സ്ത്രീകള്‍ പങ്കെടുത്ത 24 മണിക്കൂര്‍ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവകാശങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് സമരത്തിന്റെ സംഘാടകര്‍ പറയുന്നു. ഷഹീന്‍ ബാഗിലെ സമരത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രചോദനമെങ്കിലും ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുമ്പേ ഈ സമരത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തിരുന്നതായി ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ടൗണ്‍ ഹാളിലും ഫ്രീഡം പാര്‍ക്കിലും മുമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച സമരങ്ങള്‍ പോലീസിന്റെ ഇടപെടല്‍ കാരണം അത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പുലികേശി നഗറിലെ പ്രതിഷേധം പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് സംഘാടകര്‍ പറയുന്നു.

ആയിഷയോ ലദീദയോ ആസിഫയോ എന്ന പേരുകളിലല്ല ഒരു സമൂഹത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്കും തുല്യനീതിയും തുല്യഅവകാശവുമുണ്ടെന്ന്, കടുത്ത തണുപ്പിനെ അവഗണിച്ച് ജാതി-മത ചിന്തകള്‍ക്കും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിനുമപ്പുറം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സ്ത്രീജനത. പ്രതിഷേധസമരങ്ങളിലെ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവകാശസമരങ്ങള്‍ തുടര്‍ക്കഥയായേക്കാമെന്നാണ്.

