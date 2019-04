കോട്ടയം: ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചിയില്‍ അന്തരിച്ച കേരളരാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായന്‍ കെ.എം മാണിയുടെ (86) മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച സ്വദേശമായ പാലായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംസ്‌കാരം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖം മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനേത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച മാണി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.57നാണ് അന്തരിച്ചത്.

പാലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ 54 വര്‍ഷം പ്രതിനിധീകരിച്ച എം.എല്‍.എ എന്ന നിലയില്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡിട്ട നേതാവാണ് കെ.എം മാണി. കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെയാണ് കരിങ്ങോഴക്കല്‍ മാണി മാണി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. 1960 മുതല്‍ 1964 വരെ കോട്ടയം ഡി.സി.സി. സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് 1975-ല്‍ സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി മന്ത്രിയായി. 1980-ല്‍ ഇ.കെ. നായനാര്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി. 13 തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യത്തെ ഏക ധനമന്ത്രിയും മാണിയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴുതവണയായി 24 വര്‍ഷം മന്ത്രിയായതുള്‍പ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ക്ക് ഉടമയാണ് പാലായുടെ സ്വന്തം മാണിസാര്‍.

കെ.എം മാണിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടും. തൃപ്പൂണിത്തുറ-പുത്തോട്ട-വൈക്കം-തലയോലപ്പറമ്പ്, കടുത്തുരുത്തി-ഏറ്റുമാനൂര്‍ വഴിയാകും യാത്ര. കോട്ടയത്ത് വയസ്‌കര കുന്നിലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ വിലാപയാത്ര എത്തും. അവിടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദരം അര്‍പ്പിക്കും.

കരിങ്ങോഴക്കല്‍ മാണി മാണി (1933 ജനുവരി 30 - 2019 ഏപ്രില്‍ 9)

12.30-ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പിറന്ന തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് മൃതദേഹം എത്തിക്കും. അവിടെനിന്ന് രണ്ടുമണിക്ക് കളക്ടറേറ്റ്-മണര്‍കാട്, അയര്‍കുന്നം- കിടങ്ങൂര്‍-കടപ്ലാമറ്റം വഴി ജന്‍മദേശമായ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളിയിലേക്ക് വിലാപയാത്ര നീങ്ങും. വൈകീട്ട് 3.30 വരെ പൊതുദര്‍ശനം.

തുടര്‍ന്ന് പാലാ മുനിസിപ്പല്‍ ടൗണ്‍ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നാലരവരെ പൊതുദര്‍ശനത്തിശേഷം ആറുമണിയോെട പാലായിലെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2.30-ന് വീട്ടിലെ ശവസംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും.

നാലിന് പാലാ സെയ്ന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രല്‍ പള്ളി സെമിത്തേരിയിലാണ് ശവസംസ്‌കാരം.

മാണിയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, യു.പി.എ. അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, ഗവര്‍ണര്‍ ജസ്റ്റിസ് പി. സദാശിവം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ അനുശോചിച്ചു.

വ്യക്തിജീവിതം

* ജനനം: 1933 ജനുവരി 30

* കോട്ടയം മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി കരിങ്ങോഴയ്ക്കല്‍ തോമസ് മാണിയുടെയും എലിയാമ്മയുടെയും മകന്‍

* മദ്രാസ് ലോ കോളേജില്‍നിന്ന് നിയമബിരുദം

* ഭാര്യ: കുട്ടിയമ്മ. മക്കള്‍: വത്സമ്മ, സാലി, ആനി, ജോസ് കെ. മാണി എം.പി., ടെസി, സ്മിത. മരുമക്കള്‍: ഡോ. തോമസുകുട്ടി കവലയ്ക്കല്‍ (ചങ്ങനാശ്ശേരി), എം.പി. ജോസഫ്, റിട്ട.ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ (എറണാകുളം), ഡോ. സേവ്യര്‍ ഇടയ്ക്കാട്ടുകുടി (എറണാകുളം), ഡോ. സുനില്‍ ജോര്‍ജ് ഇലവനാല്‍ (കോഴിക്കോട്), രാജേഷ് പീറ്റര്‍ കുരീത്തടം (എറണാകുളം), നിഷ നിരവത്ത് (ആലപ്പുഴ).

രാഷ്ട്രീയം

* അഭിഭാഷകനായിരിക്കേ, കോണ്‍ഗ്രസ് മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി വാര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലേക്ക്.

* പിന്നീട് കോട്ടയം ഡി.സി.സി. സെക്രട്ടറി.

* പി.ടി. ചാക്കോയുടെ മരണത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ 1964-ല്‍ കെ.എം. ജോര്‍ജിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രൂപവത്കരിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ അംഗമായി.

* 1965-ല്‍ പാലാ നിയോജകമണ്ഡലം രൂപവത്കരിച്ചപ്പോള്‍മുതല്‍ എം.എല്‍.എ. കഴിഞ്ഞതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 4703 വോട്ടിന് ജയിച്ചു

* 1975-ല്‍ സി. അച്യുതമേനോന്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ ധനകാര്യവകുപ്പോടെ ആദ്യമായി മന്ത്രി. 1976-ല്‍ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരണം.

* ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയില്‍ 2015-ല്‍ അവസാന ബജറ്റും അവതരിപ്പിച്ചു.

* 2016-ല്‍ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കേ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയില്‍നിന്ന് രാജിവെച്ചു

* ധനവകുപ്പിനുപുറമേ, ആഭ്യന്തരം, റവന്യൂ, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി സുപ്രധാനവകുപ്പുകളെല്ലാം കൈകാര്യംചെയ്തു

