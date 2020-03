ചോ രാമസ്വാമിയാണ് രജനികാന്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു. എസ് ഗുരുമൂര്‍ത്തിയാണ് ഉപദേഷ്ടാവ്. ചോയുടെ കളരിയിലാണ് രജനി രാഷ്ട്രീയം അഭ്യസിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും ആ കളരിയില്‍ ഗുരുമൂര്‍ത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ കൂടാരത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിജിവികളില്‍ ഒരാളും സൈദ്ധാന്തികനുമാണ് ഗുരുമൂര്‍ത്തി. ചോ മണ്‍മറഞ്ഞ ശേഷം തുഗ്ളക്കിന്റെ പത്രാധിപ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ബി.ജെ.പിയുടെ അനൗദ്യോഗിക വഴികാട്ടിയുടെ റോളിലേക്കും ഗുരുമൂര്‍ത്തി കടന്നുവന്നു.

തുഗ്ളക്കിന്റെ വാര്‍ഷികാഘോഷം ചോയുടെ വണ്‍മാന്‍ ഷോ ആയിരുന്നു. ഈ ഷോയില്‍ കണ്ണും കാതും കൂര്‍പ്പിച്ച് സദസ്സിന്റെ മുന്‍നിരയില്‍ എല്‍.കെ. അദ്വാനിക്കും നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമൊപ്പം സദാ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു രജനികാന്ത്. രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നും ഏതു വഴിക്കായിരിക്കും ആ സഞ്ചാരമെന്നും വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സമ്പൂര്‍ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് രജനി ചെയ്തത്. സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ രജനി പിന്തുടരുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ നയങ്ങളാണെന്ന വിമര്‍ശം ഈ പരിസരത്തിലാണ് ഉയരുന്നത്.

ഒന്നുകൂടി പിന്നിലേക്ക് പോയാല്‍ നമ്മള്‍ 2004-ലെത്തും. അന്ന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് ചെന്നൈയില്‍ സ്വന്തം കല്ല്യാണമണ്ഡപമായ രാഘവേന്ദ്ര ഹാളില്‍ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് രജനി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ''എന്റെ വോട്ട് ബി.ജെ.പിക്കാണ്''എന്നായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം. ആര്‍ക്ക് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് രജനി ആരാധകരോട് പറഞ്ഞില്ല. തന്റെ വോട്ട് ബി.ജെ.പിക്കാണെന്നു മാത്രം ഉദ്ഘോഷിച്ച് രജനി പത്രസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചു.

അന്ന് ജയലിളതയുടെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. ബി.ജെ.പിയുമായി കൂട്ടുകെട്ടിലായിരുന്നു. ഡി.എം.കെയാണെങ്കില്‍ 20 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ കാലം. ഇടതുകക്ഷികളും രാമദാസിന്റെ പി.എം.കെയും വൈകോയുടെ എം.ഡി.എം.കെയുമൊക്കെയായി കരുണാനിധിയുടെ മഴവില്‍ സഖ്യമായിരുന്നു അത്. ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെയാണ് രജനി കൊമ്പുകോര്‍ത്തത്.

തമിഴകം പക്ഷേ, രജനിയെ നിഷ്‌കരുണം തള്ളി. തമി്േനാട്ടിലെ 39 ലോക്സഭ സീറ്റുകളില്‍ ഒരെണ്ണം പോലും അന്ന് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.- ബി.ജെ.പി. കൂട്ടുകെട്ടിന് കിട്ടിയില്ല. അതോടെ ജയലളിത ബി.ജെ.പിയുമായുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് 2016-ല്‍ ജയയുടെ മരണം വരെ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും ജയയുടെ മനസ്സു മാറ്റാന്‍ ബി.ജെ.പിക്കോ എന്തിന് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പോലുമോ കഴിഞ്ഞില്ല.

ജയ മരിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ചോയും പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി. അതോടെ ഗുരുമൂര്‍ത്തി ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവും വഴികാട്ടിയുമായി. ഒ. പനീര്‍ശെല്‍വം ശശികലയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ കലാപത്തിലും പിന്നീട് ഇടപ്പാടി പഴനിസ്വാമിയെ ബി.ജെ.പിയുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിലും ഗുരുമൂര്‍ത്തി വഹിച്ച പങ്ക് സുപ്രധാനമാണ്.

പക്ഷേ, ഇടപ്പാടിക്ക് അടുത്തകൊല്ലം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്താനാവുമോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും വലിയ സംശയമുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ 39 സീറ്റുകളില്‍ 38 എണ്ണം ഡി.എ.ംകെ. മുന്നണിയാണ് പിടിച്ചത്. കരുണാനിധിയും ജയലളിതയും അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ തമിഴകത്ത് വലിയൊരു നേതൃ ശൂന്യതയുണ്ട്. ഡി.എം.കെയില്‍ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ സ്ഥാനം സുഭദ്രവും സുദൃഢവുമാണെങ്കിലും പിതാവ് കലൈഞ്ജറുടെ തലത്തിലേക്കുയരാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടില്ല. ഈ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ചാണ് വ്യാഴാഴ്ച പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ രജനി പറഞ്ഞത്. ഭരണമാറ്റവും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും അനിവാര്യമാണെന്നും രജനി പറഞ്ഞു.

ഒന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നത് രജനിയുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഒരു സസ്പെന്‍സ് രജനി എപ്പോഴും ബാക്കിവെയ്ക്കും. വ്യാഴാഴ്ചയും ഇതുതന്നെയാണ് ചെന്നൈയിലുണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായില്ല. എന്ന് പ്രഖ്യാപക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയാതെ രജനി സ്ഥലം വിട്ടു.

രജനിയെ സന്ദേഹം വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നത് രജനിക്ക് എളുപ്പമല്ല. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയ്ക്കും ഡി.എം.കെയ്ക്കും ബദല്‍ എന്ന നിലയില്‍ രജനി രംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ അത് ആത്യന്തികമായി എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയുടെ വോട്ടുകള്‍ തന്നെയാവും കൂടുതലായും ഭിന്നിപ്പിക്കുക. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ അടുത്ത കൊല്ലം കാര്യങ്ങള്‍ സ്റ്റാലിന് എളുപ്പമാവും. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം സംഘപരിവാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എടപ്പാടിയും രജനിയും തമ്മിലൊരു അനുരഞ്ജനത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ടോ എന്നാവും ബി.ജെ.പിയും അന്വേഷിക്കുക. ഇതു പക്ഷേ, എളുപ്പമല്ല. ഇതൊരു സന്നിഗ്ദ്ധതയാണ്, സംഘര്‍ഷമാണ്. ഇതിനെ മറികടന്ന് രജനി സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയുണ്ടാക്കുമോ എന്നാണ് കണ്ടറിയാനുള്ളത്.

വാസ്തവത്തില്‍ 1996-ലായിരുന്നു രജനിയുടെ സുവര്‍ണ്ണാവസരം. അന്ന് ജയലിളതയ്ക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ തരംഗമാണ് തമിഴകം കണ്ടത്. ഡി.എം.കെയ്ക്കും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയ്ക്കും ബദലായി തന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ തമിഴ് മാനില കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ ജി.കെ. മൂപ്പനാര്‍ അന്ന് രജനിയോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞു. 46 വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് രജനിക്ക്. തമിഴകത്തന്ന് രജനികാന്തെന്ന സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന് എതിരാളികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് രജനി ടി.എം.സിയെ നയിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ സെന്റ് ജോര്‍ജ് കോട്ടയിലെ ആ കസേര വേറെയര്‍ക്കും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, സന്ദേഹിയായ രജനി അതിനു മടിച്ചു. പകരം ഡി.എം.കെ. - ടി.എം.സി. മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കി. ഫലമോ കലൈഞ്ജര്‍ കരുണാനിധി വീണ്ടും തമിഴക മുഖ്യമന്ത്രിയായി.

അവസരങ്ങള്‍ തിരിച്ചുവരുന്നത് അപൂര്‍വ്വമാണ്. 1996 അല്ല 2020. കലൈഞ്ജറും ജയലളിതയും ഇല്ലായിരിക്കാം. തമിഴകം വലിയൊരു നേതൃശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ തമിഴകത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ ഇതുപോലെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതോടൊപ്പം ഡി.എം.കെയുടെ സുശക്തമായ വോട്ട്ബാങ്കും ചേരുമ്പോള്‍ പോരാട്ടം എളുപ്പമല്ലെന്ന് രജനിക്കറിയാം. ആ തിരിച്ചറിവിലാവണം രജനി പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുന്നത്. ഇനിയിപ്പോള്‍ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇടപെടല്‍ ഒരുപക്ഷേ, ഇതിനായി വേണ്ടി വന്നേക്കും.

Content Highlights: Rajinikanth still hesitate to plunge in Tamilnadu politics