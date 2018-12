ലാഹോര്‍/ ന്യൂഡല്‍ഹി: ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മോദി സര്‍ക്കാരിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാമെന്ന് പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. ഇന്ത്യയിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള നസീറുദ്ദീന്‍ ഷായുടെ പരാമര്‍ശം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള്‍ വിവേചനം നേരിടുന്നതായി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു. മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനായി പാക് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി ഇമ്രാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്താന്റെ സ്ഥാപകനായ മുഹമ്മദലി ജിന്നയുടെ താല്‍പര്യവും ഇതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പാകിസ്താനിലെ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ ശനിയാഴ്ച ലാഹോറില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ പ്രസ്താവന.

എന്നാല്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ നസീറുദ്ദീന്‍ ഷാ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുകയാണുണ്ടായത്. തന്നെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെടുകയാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഷാ തുറന്നടിച്ചു. ഇന്ത്യ 70 വര്‍ഷമായി സ്വതന്ത്ര രാഷ്ടമാണെന്നും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാമെന്നും ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നേരത്തെ ബുലന്ദ്ശഹറിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിനിടെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്വന്തം മക്കളെക്കുറിച്ചോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഭയം തോന്നുന്നുവെന്ന നസീറുദ്ദീന്‍ ഷായുടെ പരാമര്‍ശം വിവാദമായിരുന്നു. മതഭ്രാന്ത് വിഷം പോലെ സമൂഹത്തില്‍ പടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഒരു ജിന്നിനെപ്പോലെ സമൂഹത്തെ പിന്‍തുടരുന്ന ആ വിഷം തിരിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നും ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ വീഡിയോ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ഷാ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. ഷായുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

Content Highlights: ‘Look after your own country,’ says Naseeruddin Shah on Imran Khan’s ‘support’ for his remarks