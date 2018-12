ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ നിലപാട് തള്ളി കേന്ദ്രമന്ത്രി. കേന്ദ്ര സാമൂഹിക ക്ഷേമ സഹമന്ത്രി കൃഷന്‍പാല്‍ ഗുര്‍ജര്‍ ആണ് കേരളത്തിലെ ബിജെപി ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി മാനിക്കണമെന്നും നിയമവാഴ്ചയുള്ള നാട്ടില്‍ കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോടതി വിധിക്കെതിരായ സംസ്ഥാന ബിജെപിയുടെ സമരത്തെപ്പറ്റി സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

content highlights: Krishanpal Gurjar criticises Kerala BJP stand on Sabarimala, Court order must be obeyed, he says