അത്ഭുതങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ജോസ് കെ. മാണി എ.കെ.ജി. സെന്ററിന്റെ പടി ചവിട്ടും. 'ഉചിതമായ സമയത്തെ ആ ഉചിതമായ തീരുമാനം ' ഇടത്തോട്ടുള്ള' വഴി തന്നെയാകാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും. ഒരു പരിധി വരെ കരിങ്ങോഴക്കല്‍ മാണി മാണി ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം മകന്‍ നടപ്പാക്കുന്നതും.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ യു.ഡി.എഫ്. വിട്ട ഘട്ടത്തില്‍ കെ.എം. മാണി പറഞ്ഞതും ഇപ്പോള്‍ മകന്‍ പറയുന്നതും ഒരേ കാര്യമാണ്. തത്കാലം എങ്ങോട്ടുമില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കും. ശക്തി കാണിക്കും. പിന്നെ ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും. അന്നും ഇതേ ക്ഷണക്കത്തുമായി കോടിയേരിയും സംഘവും വാതില്‍ തുറന്നിട്ട് കാത്തിരുന്നു. വി.എസ്. അയഞ്ഞപ്പോഴും കനപ്പെട്ട എതിര്‍പ്പുമായി മതില്‍കെട്ടി കാനം നിന്നു.

അധ്വാന വര്‍ഗ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സി.പി.എം. സംസ്ഥാന വേദിയില്‍ വരെ മാണിയെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി മോഹം ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും കൂട്ടരും തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിന്റെ പരിഭവം മാണിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സ്വതന്ത്രമായി നിന്ന് ഇടത്തോട്ടു ചാഞ്ഞു തുടങ്ങിയ മാണിയെ മകന് രാജ്യസഭാ സീറ്റെന്ന ചൂണ്ടയിട്ടാണ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കൊരുത്തത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ വരുന്നു, ജോസ് കെ. മാണി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയുടെ കൊട്ടാരം തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം തകര്‍ന്നു. ഇനി ഇപ്പോള്‍ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഡല്‍ഹി ടിക്കറ്റുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാം യു.പി.എയുടെ കാലത്ത് സഹമന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിപ്പിച്ചത് ആര് മറന്നാലും ജോസ്‌ മോന്‍ മറക്കില്ല. അങ്ങനെ പല കണക്കുകളുണ്ട് തീര്‍ക്കാന്‍.

ഇപ്പോഴത്തെ സ്വതന്ത്ര പരിവേഷം ഇടത്താവളമാണ്. വിലപേശലിനും കരാര്‍ ആക്കാനുമുള്ള സമയം. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാന്യമായ പരിഗണന, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കുറഞ്ഞത് ഒമ്പത് സീറ്റ്. ഇത് രണ്ടിലും ഉറപ്പ് കിട്ടിയാല്‍ നാലാമത്തെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകക്ഷിയായി ജോസ് വിഭാഗവും ചുവപ്പണിയും. ലാഭനഷ്ടങ്ങള്‍ അല്ല ജോസ് കെ. മണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ടം.

ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ ഈ ചാട്ടം തുടക്കം ഫലിച്ചാലും പിഴച്ചാലും പിന്നീട് ഗുണപ്പെട്ടേക്കുമെന്നാണ് ചിന്ത. അതങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാന്‍ കഴിയുന്ന ആലോചനയല്ല. മാണിയെ പോലെ കോണ്‍ഗ്രസ് തന്നെ അത്ര ഗൗനിക്കില്ലെന്ന് ജോസിന് അറിയാം. ജോസഫിന് കീഴടങ്ങി നില്‍ക്കുന്നതും വിശാലലക്ഷ്യത്തിന് തടസ്സമാണ്. സി.പി.എമ്മിനാകട്ടെ മധ്യതിരുവതാംകൂറില്‍ എന്നും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരത്താണിയാണ്. ക്രിസ്ത്യന്‍ വോട്ടിലേക്ക് അവര്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാലമാണത്.

ശക്തി നോക്കാതെ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഒന്നും കാണാതെയല്ല. ഇപ്പോള്‍ ഫലത്തില്‍ വൈദ്യന്‍ കല്‍പിച്ചതും രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും ചുവപ്പ് തന്നെ. എല്‍.ഡി.എഫിലുള്ള കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സുകളെല്ലാം ദുര്‍ബലമാണെന്ന് ജോസ് കാണുന്നു. ക്രമേണ അവിടെ പ്രബലനായി വളരാമെന്ന സ്വപ്‌നം നില്‍ക്കുന്നു. നാലു കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളില്‍ മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും ചേര്‍ന്ന് ലയിച്ചേക്കാം.

ഈ ടേമില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത തവണ കാത്തിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന മന്ത്രിയെന്ന പദവിയാണ്‌. കേന്ദ്രത്തില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ ആകാമല്ലോ. ജോസ് വിഭാഗത്തിന്റേത് യു.ഡി.എഫ്. വോട്ടുബാങ്കാണ് എന്ന കാനത്തിന്റെ പ്രതികരണം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കര്‍ഷകസ്‌നേഹം മുഖപടമാണെങ്കിലും സഭയും കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിന്റെ വോട്ടുമാണ് അടിത്തറ. ആത്യന്തികമായി ബിഷപ്പും അല്‍മായരും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടും നിര്‍ണായകമായിരിക്കും.

നേട്ടമെത്ര, നഷ്ടമെത്ര

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. കൂടുതല്‍ തിരിച്ചടിയും വെല്ലുവിളിയും നേരിടാന്‍ പോകുന്നത്. ആ പരിക്ക് പരിഹരിക്കാന്‍ സ്വന്തം അണികളെ ഉണര്‍ത്തി എത്ര കണ്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിയും? കണ്ടറിയണം. ജോസ് പോയില്ലെങ്കില്‍ ജോസഫ് പോയേനെ. കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും നോക്കിയപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസഫിന്റെ ശക്തിയാണ് കണ്ടത്.

എല്‍.ഡി.എഫിന് ഈ കളിയില്‍ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കിട്ടുന്നത് എത്ര ആയാലും അത് ബോണസാണ്. ജോസ് വിഭാഗം പോകുമ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫിന് എത്രത്തില്‍ സീറ്റില്‍ കാറ്റുവീഴ്ച വരും? ആശങ്കയിലാണ് ഐക്യമുന്നണി ക്യമ്പും.

ചില നഷ്ടം നേരിട്ടാലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വളരാനും സീറ്റുകള്‍ പിടിക്കാനുള്ള അവസരമായും ചില കോണ്‍ഗ്രസ്‌ നേതാക്കള്‍ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. പാലാ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഇടുക്കി, ഏറ്റുമാനൂര്‍, പൂഞ്ഞാര്‍, കടുത്തുരുത്തി സീറ്റിലെ ജയപരാജയങ്ങള നിശ്ചയിച്ചേക്കാം. പിന്നെയുള്ളത് കോതമംഗലം, തിരുവല്ല, ഇരിങ്ങാലക്കുട സീറ്റുകള്‍. ഇതില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് ഗുണമായത്. കഴിഞ്ഞ തവണ പരാജയപ്പെട്ട ഉണ്ണിയാടന്‍ ഇപ്പോള്‍ ജോസഫിനൊപ്പമാണ്.

കോതമംഗലം കഴിഞ്ഞ തവണ സി.പി.എം. പിടിച്ചെടുത്ത സീറ്റാണ്. ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ തട്ടകവും. മാണിയും ജോസഫും രണ്ടു പക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള്‍ ജോസഫ് പക്ഷം വിജയിച്ച സീറ്റാണിത്. ജോസ് വന്നതുകൊണ്ട് തൊടുപുഴ അട്ടിമറിക്കാമെന്ന് എല്‍.ഡി.എഫ്. കരുതുന്നുണ്ടാവില്ല. കടുത്തുരുത്തിയില്‍ പക്ഷെ എന്തും സംഭവിക്കാം.

തിരുവല്ല മാത്യു ടി. തോമസിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ്. മാമന്‍ മത്തായിയുടേയും പുതുശ്ശേരിയുടെയും തട്ടകം മാത്യു ടി തോമസിലൂടെ ഇപ്പോള്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. പക്ഷത്താണ്. ജോസിന്റെ വരവോടെ അത് ചിലപ്പോള്‍ ഉറച്ചേക്കാം. ജോസ് പോയാല്‍ ഈ സീറ്റും കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തേക്കും. യു.ഡി.എഫിന് തിരിച്ചടി സംഭവിക്കാവുന്നത് പൂഞ്ഞാര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ഇടുക്കി, ഏറ്റുമാനൂര്‍, പൂഞ്ഞാര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി സീറ്റുകളിലെ സാധ്യതകളാണ്‌.

ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ജോസ് ഇടത് പാളയത്തിലേക്ക് പോയാല്‍ റോഷി അഗസ്റ്റിനും എന്‍. ജയരാജും എന്തു ചെയ്യും. അവര്‍ കൂടെപ്പോവുമോ അതോ കളം മാറുമോ ഒരു പക്ഷെ, ജോസിന് ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത് ഇതാവണം. അതാണ് സസ്‌പെന്‍സ്. യു.ഡി.എഫ് വിടാന്‍ ജയരാജ് തുനിഞ്ഞാലും റോഷി വഴങ്ങുമോ?.

കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള ഇഴയടുപ്പമാണ് റോഷിയെ എല്ലാത്തവണയും ഇടുക്കിയില്‍ തുണച്ചത്. എല്‍.ഡി.എഫിലെത്തിയാല്‍ ജയം ഉറപ്പിക്കാനാകുമോ? ഇടത്തേക്കാണെങ്കില്‍ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിനെ തന്നെ ജോസഫ് അടുത്തതവണ റോഷിക്കെതിരെ നിര്‍ത്താനുള്ള സാധ്യത നില്‍ക്കുന്നു. റോഷി രണ്ട് മനസ്സിലാണ്. ഇനി റോഷി, ജോസിനൊപ്പം പോയില്ലെങ്കിലോ? പാലാ കാപ്പന് തന്നെ കൊടുത്ത് ജോസ് വഴങ്ങിയാല്‍ റോഷി ഇടുക്കി വിട്ട് സ്വന്തം നാടായ പാലായില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളാനാകില്ല.

മരിക്കും വരെ നാരായണക്കുറുപ്പ് മാണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ജയരാജും ജോസിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നേക്കാം. കഴിഞ്ഞ തവണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ജയരാജ് അഭിമുഖീകരിച്ചത്. കാനത്തിന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഈ സീറ്റ് കാലങ്ങളായി സി.പി.ഐ. മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റാണ്. ഇപ്പോള്‍ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയായ പഴയ വാഴൂരില്‍ നിന്ന് കാനം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീറ്റ് തര്‍ക്കവിഷയമായേക്കും.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് പകരം ചങ്ങനാശ്ശേരിയോ പൂഞ്ഞാറോ സി.പി.ഐക്ക് വച്ചുനീട്ടുമോ? അത് അവര്‍ അംഗീകരിക്കുമോ? പി.സിയുടെ പൂഞ്ഞാര്‍ ജോസ് വിഭാഗത്തിന് കിട്ടും. മറുവശത്ത് അത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. പൊരിഞ്ഞ ത്രികോണ പോരാട്ടം തന്നെ അടുത്തതവണയും കാണാം.

ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്‍ സി.എഫ്. തോമസ്‌ ഇനി ഒരു അങ്കത്തിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കുട്ടനാടോ ചങ്ങനാശ്ശേരിയോ കോണ്‍ഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി യു.ഡി.എഫിന് ജോസിന്റെ പോക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലമാണ്. മറുവശത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശ്ശേരി, പൂഞ്ഞാര്‍, ഇടുക്കി എല്‍.ഡി.എഫ്. ക്യാമ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റുമാനൂരും കുട്ടനാടും തിരുവല്ലയും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന വോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ പേരാമ്പ്ര, ആലത്തൂര്‍, തളിപ്പറമ്പ് സീറ്റുകളിലാണ് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചത്. ഇതില്‍ തളിപ്പറമ്പും ആലത്തൂരും സി.പി.എം. കോട്ടകളാണ്. അതില്‍ ചോദ്യം പോലും ഉദിക്കുന്നില്ല. മന്ത്രി ടി.പി രാമകൃഷ്ണന്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പേരമ്പ്രയില്‍ രണ്ട് തവണയായി മത്സരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍ കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയത്തിനടുത്ത് വരെ എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ സി.പി.എം. ഈ സീറ്റ് വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല.

ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുമ്പ് പല തവണ ചാഴികാടന്‍ ജയിച്ച സീറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയായി സുരേഷ്‌കുറുപ്പ് ജയിച്ചു. ഈ സീറ്റ് സി.പി.എം. വിട്ടുകൊടുക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് പ്രിന്‍സ് ലൂക്കോസ് ജോസിനെ വിട്ട് ജോസഫ് പക്ഷത്തേക്ക് കൂടു മാറിയത്. സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജിന് വേണ്ടി കടുത്തുരുത്തി ചോദിച്ചാല്‍ സി.പി.എം. സ്‌കറിയ തോമസിന് മറ്റൊരു സീറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും.

പാലായും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും തര്‍ക്കവേദിയാകും. കടുത്തുരുത്തി, പൂഞ്ഞാര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി, ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ എന്നീ അഞ്ച് സീറ്റ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് ഇടതുമുന്നണി കൊടുത്തേക്കും. എ.ന്‍സി.പിക്ക് മറ്റൊരു സീറ്റ് കണ്ടെത്തി കുട്ടനാടും കൊടുത്തേക്കാം. കോതമംഗലത്തിന് പകരം ഒത്തുതീര്‍പ്പായി പിറവവും ജോസ് വിഭാഗത്തിന് കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ രണ്ട് സീറ്റ്, ഒന്നുകില്‍ കോട്ടയം അല്ലെങ്കില്‍ സാക്ഷാല്‍ പുതുപ്പള്ളി. ഇതും അവസാനം ഫോര്‍മുലയായി വരാം. കുറഞ്ഞത് എട്ട് സീറ്റ്.

സ്‌കറിയ തോമസ് വിഭാഗവും ആന്റണി രാജുവും ചേര്‍ന്ന പല കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളെ അടുത്ത തവണ ഗോദയില്‍ കാണാം. ഒന്നും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല.

