ചെന്നൈ: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ രാജസ്ഥാന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി , പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് നീക്കിയത് അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ചതു കൊണ്ടാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ''കോണ്‍ഗ്രസിന് കൃത്യമായൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും നിലപാടുമുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ന്നാല്‍ അച്ചടക്കനടപടി എടുക്കാതിരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാവില്ല.''

സച്ചിന്‍പൈലറ്റിനെതിരെ ഇത്രയും കടുത്ത നടപടി ഒഴിവാക്കാനാവുമായിരുന്നോ?

നമ്മുടെ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലുള്ള ചൊല്ലില്ലേ, പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിലും പുരപ്പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞാല്‍ വെട്ടിമാറ്റാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ചാല്‍ പിന്നെ അച്ചടക്കനടപടി അനിവാര്യമാണ്. സച്ചിനെപ്പോലൊരു നേതാവ് ഇത്തരം അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കരുതായിരുന്നു എന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാട്. കോണ്‍ഗ്രസ് അണികള്‍ക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള നേതാവായിരുന്നു സച്ചിന്‍. ഇത്തരമൊരു പരിസരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹമെത്തിച്ചേര്‍ന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നേ പറയാനാവൂ.

താനിപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരനാണെന്നും പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലൊതിനെതിരെയാണ് തന്റെ പോരാട്ടമെന്നുമാണ് സച്ചിന്‍ പറയുന്നത്?

അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജയ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി കോണ്‍ഗ്രസിലുള്ള വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയുടെ കോട്ടയില്‍ തന്റെ എം.എല്‍.എമാരുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്? സച്ചിന്‍ തിരിച്ച് ജയ്പൂരിലേക്ക് വരണം. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വാതിലുകള്‍ ഇപ്പോഴും സച്ചിന് മുന്നില്‍ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്.

തന്റെ സെല്‍ഫ് റെസ്പെക്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും ഭരണകൂടത്തിലും പാര്‍ട്ടിയിലും പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്നുമാണ് സച്ചിന്റെ ആരോപണം. ഈ വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയിരുന്നിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനാവുമായിരുന്നില്ലേ?

ആരാണ് പറഞ്ഞത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്? മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നത്.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് മാദ്ധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നലെ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞതാണിത്?

അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണിത്. പല തവണ ഈ വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്റ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സച്ചിനുമായും ഗെഹ്ലൊതുമായും ഹൈക്കമാന്റ് കൃത്യമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തുലിതമായ രിതിയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രാജസ്ഥാനില്‍ പാര്‍ട്ടിയും ഭരണവും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുന്നത്. സച്ചിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനൊപ്പം പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും നല്‍കി എന്നത് കാണാതിരിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷമായി സച്ചിന്‍ പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരു നേതാവിനും കിട്ടാത്ത അംഗീകാരമാണത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ സച്ചിന് അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച്?

കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷയുമായി അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നു. നാലു ദിവസം മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സച്ചിനോട് ഡല്‍ഹിക്ക് വരണമെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം യോഗം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉന്നത നേതാക്കള്‍ പലരും സച്ചിനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പല വട്ടം സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ, തന്റെ അപ്രായോഗികമായ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനിന്ന് പാര്‍ട്ടിയെ സമ്മര്‍ദത്തിലാഴ്ത്താനാണ് സച്ചിന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

ഭരണതലത്തില്‍ നേതൃമാറ്റം എന്ന സച്ചിന്റെ നിലപാട് അപ്രായോഗികമായിരുന്നു. വളരെയേറെ ആലോചിച്ചാണ് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം രാജസ്ഥാനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊണ്ടുവന്നത്. 2018-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നൂറ് സീറ്റാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് കിട്ടിയത്. 200 അംഗ നിയമസഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അത് നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും ഗെഹലൊത് വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലവും നിര്‍ണ്ണായകവുമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം എം.എല്‍.എമാരുടെ ഹിതപ്രകാരമാണ് ഗെഹ്ലൊതിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത്.

രാജസ്ഥാനില്‍ ഗെഹ്ലൊത് മന്ത്രിസഭയുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കാനായെങ്കിലും ജ്യോതിരാദിത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ സച്ചിനും പുറത്തേക്ക് പോവുന്നുവെന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദുര്‍ബ്ബലമാക്കുന്നില്ലേ?

ഏത് നേതാവായാലും പുറത്തുപോകുന്നത് ദുഃഖകരമാണ്. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പോലൊരു പാര്‍ട്ടി ദുര്‍ബ്ബലമാവും എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പേര്‍ പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു പാട് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ്. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തുറന്നുപറയാം. പക്ഷേ, വ്യക്തിപരമായ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ മുന്‍ നിര്‍ത്തി പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരെ നീങ്ങിയാല്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് കൈയ്യുംകെട്ടിയിരിക്കാനാവില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ കെണികളില്‍ തലവെച്ചുകൊടുക്കുന്നവരോട് മൃദുസമീപനം പുലര്‍ത്താനാവില്ല.

ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനാണിതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലൊത് പറയുന്നത്. ബി.ജെ.പി. രാജസ്ഥാന്‍ ഘടകത്തില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധരരാജെയുടെ സ്വാധീനം ശക്തമാണ്. വസുന്ധരയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ബി.ജെ.പി. ദേശീയ നേതൃത്വവുമായും അത്ര നല്ല ബന്ധമുള്ളതെന്നതും മറക്കാനാവില്ല. മദ്ധ്യപ്രദേശിലും കര്‍ണ്ണാടകത്തിലും വിജയിച്ച ബി.ജെ.പിയുടെ ഗെയിംപ്ലാന്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ വിജയിക്കാതെ പോയത് പ്രാദേശികതലത്തിലെ ഈ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യം കൊണ്ടു കൂടിയാണോ?

നമുക്കൊക്കെ സങ്കല്‍പിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനായി ബി.ജെ.പി. നടത്തുന്നത്. രാജസ്ഥാനില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വവും സമയോചിതമായി നടത്തിയ ഏകോപിത നീക്കങ്ങളാണ് നിര്‍ണ്ണായകമായത്. ബി.ജെ.പിക്കുള്ളില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഗെഹ്ലോത് പറഞ്ഞത് നൂറുശതമാനം ശരിയാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ കരുനീക്കങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ട് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനായി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് 40 എം.എല്‍.എമാരെയെങ്കിലും അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് ഗെഹ്ലൊത് സര്‍ക്കാരിനെ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു ബി.ജെ.പിയുടെ പദ്ധതിയെന്നാണറിയുന്നത്. അത് വിജയിക്കാതെ പോയതാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

സച്ചിന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. സച്ചിനെപ്പോലൊരു നേതാവിന് ഒരുപാട് ഇടം കൊടുത്ത പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. പക്ഷേ, പാര്‍ട്ടിയുടെ ഐഡിയോളജിയില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താല്‍ അതംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇനിയിപ്പോള്‍ സച്ചിനാണ് കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് തിരിച്ചുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കണം. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ദുര്‍ബ്ബലപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങളില്‍നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്തിരിയണം.

