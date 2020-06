ഒന്നായി നിന്നിട്ടും രണ്ടായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ ഇനി രണ്ടു വഴിക്ക്. ബാര്‍ കോഴ വിവാദത്തില്‍ തുടങ്ങി കെ.എം. മാണിയുടെ രാജി മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് കേരള കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ജോസഫ് വിഭാഗവും മാണിപക്ഷവും ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞായിരുന്നു വാസം. ബാര്‍ കോഴ വിവാദം കത്തി,കോടതി പരാമര്‍ശം വന്നപ്പോള്‍ രാജിക്ക് വഴങ്ങാതെ നിന്ന മാണി ഒടുവില്‍ ജോസഫിനെ കൂടി രാജിവെപ്പിച്ച് സമ്മര്‍ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയനീക്കവും നടത്തി. അപകടം മണത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാമ്പ് കെ.സി. ജോസഫിനെ ദൂതനായി ജോസഫിന് അടുത്തേക്ക് അയച്ചാണ് ആ നീക്കം പൊളിച്ചത്. ജോസഫ് അത് മുടക്കിയത് മുതല്‍ മാണിഗ്രൂപ്പിന് അവിശ്വാസം തുടങ്ങി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയോടെ മാണി ബന്ധം മുറിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ചരല്‍കുന്നില്‍വച്ച് യു.ഡി.എഫ്. വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കാന്‍ മാണി തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയാണ് ജോസഫ് സമ്മതം മൂളിയത്. എല്‍.ഡി.എഫിലേക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു ജോസഫ് ആ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചത്. ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ മധ്യസ്ഥതയില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തം രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ദാനം നല്‍കിയാണ്. സുധീരനും പി.ജെ. കുര്യനും അടക്കം പല നേതാക്കളും നഖശിഖാന്തം എതിര്‍ത്തിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വഴങ്ങി. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസ് കെ. മാണിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് കാലുവാരിയേക്കാമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടിയാണ് മാണി മകന് വേണ്ടി രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ചോദിച്ചത്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോള്‍ ജോസഫ് സീറ്റ് ചോദിച്ചു. രാജ്യസഭ സീറ്റ് മാണി ഗ്രൂപ്പിന് കിട്ടിയതോടെ ഇത് തങ്ങള്‍ക്ക് വേണമെന്ന് ജോസഫ് ശഠിച്ചു. താന്‍ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും ജോസഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മാണി പറഞ്ഞ ചാഴികാടന്‍ തന്നെ കോട്ടയത്ത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി. ജയിച്ചു. മുറിവേറ്റ ജോസഫ് അവിടം മുതല്‍ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. കെ.എം. മാണിയുടെ വിയോഗത്തോടെ വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് ജോസഫ് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് നീക്കം തുടങ്ങി. ജോസ് പക്ഷം അംഗീകരിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. പരസ്പരം പോര്‍ വിളിച്ചു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വിടാതെ വാശി തുടര്‍ന്നു.

ഇതാദ്യമായല്ല കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തര്‍ക്കവിഷയമാകുന്നത്. ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായി ജോഷി ഫിലിപ്പ് വന്നതോടെ അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. പകരം സണ്ണി പാമ്പാടി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടത് പിന്തുണയോടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നേടി. അന്ന് പക്ഷേ സി.പി.ഐ. അതിനെ പിന്തുണച്ചില്ല.

യു.ഡി.എഫ്. വിട്ട് മാണി തിരികെ യു.ഡി.എഫിലെത്തുന്നത് വരെ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്-സി.പി.എം. ബന്ധം തുടര്‍ന്നു. പിന്നീട് പ്രസിഡന്റായ സണ്ണി പാമ്പാടിയുടെ ടേം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ധാരണപ്രകാരം വീണ്ടും 14 മാസം കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് അധ്യക്ഷ പദം എന്നായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിനായി ജോസ് പക്ഷവും ജോസഫ് പക്ഷവും വടംവലി തുടര്‍ന്നു. ഒടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടപെട്ട് തട്ടകം കോട്ടയമായതുകൊണ്ട് എട്ട്, ആറ് മാസം എന്ന ധാരണയുണ്ടാക്കി. അപ്പോള്‍ അതില്‍ ആദ്യത്തെ ടേമിനായി അടി. ഒടുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസിന് വഴങ്ങി. വഞ്ചനയാണിതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നീതികാട്ടിയില്ല എന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

എട്ട് മാസം ടേം കഴിഞ്ഞിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസും യു.ഡി.എഫും പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജോസ് കെ. മാണി വഴങ്ങിയില്ല. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഫോണില്‍ വിളിച്ചിട്ടും വഴങ്ങാത്ത ആളെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനും യു.ഡി.എഫിനും അധികം സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല.

ഒന്നിച്ചുപോകാനാകില്ല എന്ന് ജോസിനും ജോസഫിനും അറിയാമായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും കൂടി മുന്നണിയില്‍, അത് നടക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും യു.ഡി.എഫും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ജോസ് പക്ഷം പോയില്ലെങ്കില്‍ ജോസഫ് പക്ഷം പോയേനെ. തമ്മില്‍ ഭേദം ജോസഫാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് മനസ്സിലാക്കി. ആ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജോസ് കട്ടായം പിടിച്ചത്. കീഴടങ്ങിയാല്‍ നിലനില്‍പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് മാണി സാറിന്റെ മകനെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. നടക്കാതെ പോയ കുട്ടനാട് സീറ്റില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നെങ്കിലും അടിയുടെ തട്ടകമായി കുട്ടനാടിനെ മാറ്റി വഴിപിരിഞ്ഞേനെ. പാലായിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കുട്ടനാട്ടില്‍ പകരം വീട്ടാന്‍ ജോസ് പക്ഷം നീങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ കൊറോണ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു.

പുറമെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് തര്‍ക്കവിഷയമെങ്കിലും നിയമസഭാ സീറ്റുകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സീറ്റുമായിരുന്ന ജോസ് പക്ഷത്തിന്റെ ഉപാധി. കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച സീറ്റുകള്‍ തുടര്‍ന്നും വേണം, അല്ലെങ്കില്‍ എത്ര സീറ്റ്. അക്കാര്യത്തില്‍ യുഡിഎഫിന്റെ ഉറപ്പ്. അതായിരുന്നു ഉപാധി. പക്ഷെ കോണ്‍ഗ്രസ് അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, കുട്ടനാട് അടക്കമുള്ള സീറ്റ് ജോസഫ് പക്ഷത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധിക്ക് വഴങ്ങിയില്ല. ആ ഉപാധിയെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വഴിപിരിയല്‍.

സി.എഫ്. തോമസും തോമസ് ഉണ്ണിയാടനും ജോയ് ഏബ്രഹാമും അടക്കം പല നേതാക്കളും ജോസഫ് പക്ഷത്തേക്കു കൂറുമാറി. ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പില്‍ നിന്ന് ഇടക്കാലത്ത് ജോണി നെല്ലൂരുമെത്തി ജോസഫ് പക്ഷത്തേയ്ക്ക്‌. കരുത്തനായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജോസഫിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ വിജയം കണ്ടു. താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് യു.ഡി.എഫ് .നടപ്പാക്കി. ജോസ് പക്ഷത്തെ നേതാക്കളെ അടര്‍ത്തിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ജോസഫ് ചെയ്തത്. യു.ഡി.എഫിലേക്ക് മടങ്ങിയ വേളയില്‍ എല്‍.ഡി.എഫില്‍ തുടര്‍ന്ന തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജിനെയും മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു.

മറുവശത്ത് റോഷി അഗസ്റ്റിനാണ് ജോസിന്റെ സൈന്യാധിപന്‍. ഇടുക്കിയില്‍ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനോട് പൊരുതിയാണ് റോഷി വളര്‍ന്നതും വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയതും. കഴിഞ്ഞ തവണ എല്‍.ഡി.എഫിനെ കേരളം തുണച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പോലും ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജെന്ന കരുത്തനെ മറികടന്നാണ് റോഷി ജയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള ഇഴ പിരിയാത്ത ബന്ധവും റോഷിക്ക് തുണയായി. എന്‍. ജയരാജ് എം.എല്‍.എയാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ കഷ്ടിച്ചാണ് കടന്നുകൂടിയത്. സി.പി.ഐയുടെ വി.ബി ബിനു ജയരാജിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തില്‍ പെടുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ അജിത് മുതിരമലയാണ് ജോസ് പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജോസഫ് പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയത്. ഇതേ അജിത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ചോദിച്ചത്. ജോസഫ് എം. പുതുശ്ശേരി, സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ് തുടങ്ങിയവരാണ്‌ ജോസ് പക്ഷത്തെ മറ്റ് പ്രധാന നേതാക്കള്‍.

അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉറപ്പ് യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് അവസാനം വരെയും ജോസ് പക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചു. വാശിയില്‍ ഉറച്ചതോടെ അത് ഇരുപക്ഷത്തിനും അഭിമാനപ്രശ്‌നമായി. ആര്‍ക്കും വിട്ടുവീഴ്ച പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയില്‍ ഇത് അനിവാര്യമായ പരിസമാപ്തി. അവിശ്വാസം വന്നാലും എല്‍.ഡി.എഫ്. പിന്തുണ നേടിയാല്‍ അതിജീവിക്കാമെന്ന് ജോസ് പക്ഷം കണക്കുകൂട്ടി. അവിശ്വാസം വരെ ചര്‍ച്ചയും അനുനനയവും തുടരുമെന്നും ചില നേതാക്കളെങ്കിലും കണക്കുകൂട്ടി. ഏറ്റുമാനൂര്‍, പൂഞ്ഞാര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചങ്ങനാശ്ശേരി തുടങ്ങിയ കോട്ടയം ബെല്‍റ്റിലെ സീറ്റുകളില്‍ കണ്ണെറിഞ്ഞുള്ള കളിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസും നടത്തുന്നത്.

ഇതിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പൂരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പണ്ട് മാണി സാര്‍ പറഞ്ഞ് തേഞ്ഞു പഴകിയ വാക്കുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. വളരുംതോരും പിളരുകയും പിളരുംതോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ഭുത പ്രതിഭാസം. ആദ്യത്തേത് ഒരിക്കല്‍കൂടി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേതിന് രാഷ്ട്രീയകേരളം കാത്തിരിക്കണം.

