ക്ഷമയും സമയവുമാണ് ഏറ്റവും ശക്തരായ രണ്ട് യോദ്ധാക്കള്‍. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി കമല്‍നാഥിനെ നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ട്വീറ്റില്‍ ടോള്‍സ്‌റ്റോയിയുടെ ഈ വാക്കുകളാണ് കുറിച്ചിരുന്നത്. ഇടതും വലതുമായി കമല്‍നാഥും സിന്ധ്യയും രാഹുലിന്റെ കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കുന്നതായിരുന്നു ചിത്രം. 2018 ഡിസംബര്‍ 13നായിരുന്നു ഈ ചിത്രം രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 2020 മാര്‍ച്ചിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ബിജെപിയില്‍ ചേക്കേറി. ഇപ്പോള്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി.

The two most powerful warriors are patience and time.



- Leo Tolstoy pic.twitter.com/MiRq2IlrIg