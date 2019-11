പവാര്‍ ഈസ് പവര്‍. അല്ലെങ്കില്‍ പവര്‍ എന്നാലത് ശരദ് പവാറാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അരങ്ങേറിയ നാടകങ്ങള്‍ക്കും ട്വിസ്റ്റുകള്‍ക്കും താത്കാലിക വിരാമമാകുമ്പോള്‍ മാന്‍ ഓഫ് ദി മാച്ച് മറ്റാരുമല്ല. ഈ മഹാരാഷ്ട്ര സ്‌ട്രോങ്മാന്‍ തന്നെ. പവാര്‍ എന്ന അതികായന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിജയവും തിരിച്ചുവരവുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടത്. ശിവസേന നേടിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേരയെക്കാള്‍ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് പവാറിന്റെ സ്‌കോര്‍ നില.

സോണിയയോട് കലഹിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടു പോയിട്ടും പവാറിന് പവറില്‍ കുറവു വന്നിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങള്‍ തന്റെ വഴിക്ക് എന്നും എപ്പോഴും തെളിക്കാന്‍ അറിയുന്ന പവാര്‍ എന്ന ഒറ്റവിഗ്രഹത്തിലാണ് എന്‍.സി.പി. എന്ന സംഘടന ചലിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കളില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് പവാര്‍. പാര്‍ട്ടിയേതായാലും നേതാക്കളെല്ലാം മിത്രങ്ങള്‍.

പ്രായം 79 ആയിട്ടും മൂര്‍ച്ചയേറിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങള്‍ ഉന്നം തെറ്റാതെ തൊടുക്കാനറിയുന്ന പവാറിനെ പ്രായം വച്ച് അളക്കാന്‍ നോക്കിയതാണോ യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അജിത് പവാറിനു പിഴച്ചത്? അതോ അതും പവാറിന്റെ കളിയിലെ ബി.ജെ.പി. പോലും അറിയാത്ത കരുവായിരുന്നോ? സാധ്യത തള്ളാനാവില്ല. രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നതിനിടെ എന്തിനായിരുന്നു പവാര്‍-മോദിയെ കണ്ടത്? ഏറെ നിഗൂഢമായ ആ കൂടിക്കാഴ്ച എന്തിനായിരുന്നു? നോട്ടുനിരോധനം മുന്‍കൂട്ടി ബി.ജെ.പിക്ക് പുറത്ത് അറിഞ്ഞ ഒരേയൊരാള്‍ പവാറാണെന്നാണ് അണിയറ സംസാരം. അജിത് പവാര്‍ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി നടത്തിയപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ശിവസേനയും സംശയിച്ചത് പവാറിനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അജിത്തിനെ ഉപയോഗിച്ച് പാര്‍ട്ടി പിളര്‍ത്തരുതെന്ന് അറിയിക്കാനായിരുന്നു മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നു.

അതു സംഭവിച്ചിട്ടും ഒട്ടും പകയ്ക്കാതെയായിരുന്നു പവാറിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍. ഏവരും ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് അജിത്തിനെ പുറത്താക്കുമെന്നായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. മറിച്ചു ദുര്‍ബലനാക്കി എം.എല്‍.എമാരെ തനിക്കൊപ്പം നിര്‍ത്താനാണ് പവാര്‍ തയ്യാറായത്. ഒടുവില്‍ കൂറുമാറ്റത്തിന്റെ കുടുക്കില്‍ പെടുമെന്നു കണ്ടാണു രാജിവച്ച് അജിത്ത് തടി രക്ഷിച്ചത്. ഒപ്പമുള്ളയാള്‍ പെട്ടെന്നു ശത്രുപാളയത്തില്‍ എത്തിയാല്‍ പകരംവീട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പിതാമഹന്‍മാരെ ഏറെ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയും പവാര്‍ വ്യത്യസ്തനായി. പുറത്തുകളയാതെ ക്ഷീണിതാസ്ഥയില്‍ ദുര്‍ബലനാക്കി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പവാര്‍ തേടിയത്. അതാണു വിജയിച്ചതും.

വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുക 2006-ല്‍ രാജ് താക്കറെ ശിവസേനയുടെ പടിയിറങ്ങി പോയത് അന്ന് ബാല്‍ താക്കറെ പിന്‍ഗാമിയായി ഉദ്ധവിനെ 'വാഴിച്ച'തോടെയായിരുന്നു. അന്നു പുറത്ത് പോയ രാജും നവനിര്‍മാണ്‍ സേനയും ഇപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പുനര്‍ജന്മം കാത്തുകഴിയുന്നു. താക്കറെയുടെ സഹോദരന്റെ മകനായിരുന്നു രാജ്.

2009-ലെത്തുമ്പോള്‍ കഥയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല. മാറ്റം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം. ശരദ് പവാറിന്റെ പിന്‍ഗാമിയാകാന്‍ മോഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ മകന്‍ അജിത് പവാറാണ്. പിന്‍ഗാമിയാകാന്‍ അജിത് കരുക്കള്‍ നീക്കുമ്പോള്‍ പവാറിന്റെ ലക്ഷ്യം മകള്‍ സുപ്രിയ സുലേയുടെ കിരീടധാരണമാണ്.

സുപ്രിയക്കു പക്ഷേ എന്‍.സി.പിയില്‍ തന്റേതായ ഒരു ടീമിനെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അജിത് കാലേക്കൂട്ടി ഒരുക്കിയ പദ്ധതി പവാറിന്റെ കസേരയാണ്. ആ കസേരയിലേക്കുള്ള നോട്ടവും സാധ്യതയും എന്നന്നേക്കുമായി അടയ്ക്കാന്‍ പവാര്‍ നീക്കിയ കരുക്കളില്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശിവസേനയും കോണ്‍ഗ്രസും നന്നായി അഭിനയിച്ചു. ആത്യന്തികമായി നോക്കിയാല്‍ ശിവസേനയ്ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും എന്‍.സി.പിക്കുമെല്ലാം നേട്ടം അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണം മാത്രം. കൂടാതെ പിളര്‍പ്പ് ഒഴിവായതിന്റെ ആശ്വാസവും.

നഷ്ടക്കച്ചവടം അജിത് പവാറിനു മാത്രം. ആകെ ലാഭം അഴിമതി കേസിന്റെ കറ ബി.ജെ.പി. തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ്. ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഇതേ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും മികച്ച വകുപ്പും അജിത്തിനും കിട്ടുമായിരുന്നു. കൂട്ടുകക്ഷി സര്‍ക്കാര്‍ കേസും അന്വേഷണവും അവസാനിപ്പിച്ചേനെ. ഏതാനും മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് ആ വലിയ പേരുദോഷവും കറയും ബി.ജെ.പി. മായ്ച്ചു കൊടുത്തു. സുപ്രിയ സുലേയ്ക്ക് മുന്നിലെ പ്രധാന തടസ്സം അങ്ങനെ പവാര്‍ നിഗ്രഹിച്ചു. അജിത് പവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയെ വഞ്ചകന്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സുപ്രിയ ഇന്ന് എംഎല്‍എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേളയില്‍ അജിത്തിനെ കണ്ട് ആശംസിച്ചപ്പോള്‍ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരു അകല്‍ച്ചയുമില്ല എന്നാണ്.

താക്കറെ കര്‍ക്കശക്കാരനെങ്കില്‍ പവാര്‍ സൗമന്യമാണ്, അക്ഷോഭ്യനാണ്. ഒരേ നിമിഷം ഒന്നിലധികം കളി കളിക്കുന്നതില്‍ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നയാള്‍. അജിത്തിനെ നിഷ്‌കാസനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പവാര്‍ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ നേടിയത്. ശിവസേനയുമായി ആശയപരമായി ഭിന്നധ്രുവത്തിലായ എന്‍.സി.പിയും കോണ്‍ഗ്രസും കൈകോര്‍ക്കുന്നതിലെ ധാര്‍മ്മികതയും നൈതികതയും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത നിലയില്‍ ബി.ജെ.പിയേയും അമിത് ഷായേയും മോദിയേയും നാണക്കേടിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തിന്റെയും പടുകുഴിയിലേക്കു കൂടിയാണ് പവാര്‍ തള്ളിയിട്ടത്.

പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന പ്രതിപക്ഷം പോലും ഞെട്ടിയ ഫലമാണു യഥാര്‍ഥത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഉണ്ടായത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് ഒഴുകിയതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ എന്‍സിപിയില്‍ നിന്ന് ബിജെപിയിലേക്ക്‌ ഒഴുകി. അപ്പോഴും പവാര്‍ ഒരുപക്ഷേ അവസാനത്തേയും നിര്‍ണായകവുമായ കളിയുടെ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിലെ പിഴവുകള്‍ പോലും പ്രവര്‍ത്തകരോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മഴ നനഞ്ഞത് ഒരു വെയിലത്തു വാടാനല്ലല്ലോ.

വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്ന പണി അമിത് ഷാ വടക്കു കിഴക്കു നിന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. അധികാരത്തില്‍ എത്താന്‍ കാത്തിരിപ്പിനൊന്നും അമിത് ഷാ-മോദി ടീം തയ്യാറല്ല. ടേക്ക് ഓവറാണ് ഇഷ്ടവിനോദം. ഏതു പാര്‍ട്ടിയിലുള്ളവര്‍ക്കും വരാം. അങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു സംശുദ്ധമായ പ്രതിപക്ഷ മുക്തഭാരത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം അത്ര പെട്ടെന്നു ബി.ജെ.പി. വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുമോ? അതറിയുന്നത് അമിത് ഷായും മോദിയും മാത്രമല്ലല്ലോ. ആദ്യം ക്ഷണം നിരസിച്ചു സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാതെ പിന്‍വാങ്ങിയത് മണിപ്പൂരിലോ ഗോവയിലോ ഹരിയാണയിലെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിക്കുള്ള ഉള്‍വലിയലായിരുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയബുദ്ധി കൈമോശം വരാത്ത കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ കണക്കുകൂട്ടി. തീവ്രതയും ഹിന്ദുത്വവും മുഖമുദ്രയാക്കിയ ശിവസേനയുമായി കൂടുന്നതിന്റെ പേരുദോഷം വലിയ ആശങ്കയായി.

എല്ലാവരും പിളരാതെ നോക്കി. ബി.ജെ.പിക്ക് ശിവസേന കണ്ണിലെ കരടായി മാറി. അതിനെ പിളര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കാതെ പോയതോടെയാണ് എന്‍.സി.പിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. അതിന് പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍ വഴി അജിത് പവാറിലേക്കെത്തി. കേസും അന്വേഷണവും തലയ്ക്ക് മീതെ പതിക്കുമെന്നായപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്‍ക്കല്‍ എത്തി നില്‍ക്കെ എം.എല്‍.എ. സ്ഥാനം പോലും രാജിവച്ച് സാഹസം കാട്ടിയ അജിത് പവാറാണ് ഇപ്പോള്‍ മറുകണ്ടം ചാടി വീണുപോയത്.

മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം നീണ്ട ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൊണ്ട് അജിത് പവാറിന് കേസിന്റെ ഭാരമൊഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പഴി ബിജെപിയുടെ ചുമലിലുമായി. അഴിമതി വിരുദ്ധത എന്ന ബി.ജെ.പിയുടെ മൂടുപടം അഴിഞ്ഞുവീണു. അതിനുള്ള നിയോഗം മാത്രമായിരുന്നു അജിത് പവാറിനുണ്ടായിരുന്നത്. അജിത്തിന്റെ ഈ റോളും പവാര്‍ കൂടി അറിഞ്ഞാണോ എന്നും ഇനി എന്‍സിപിയിലേക്കുള്ള ആ മടങ്ങിവരവിന്റെ വേഗതയില്‍ നിന്ന് കണ്ടറിയാം

ഗുജറാത്തില്‍നിന്നു വന്ന് ഡല്‍ഹി പിടിക്കാമെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തുമാകാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ചാക്കിട്ടുപിടിത്തത്തിന്റെയും മുഖത്തേറ്റ അടിയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. അധികാരം കൈയിലില്ലെങ്കിലും കളിക്കാനറിയായുവന്ന കളിക്കാര്‍ പുറത്തുണ്ടെന്ന് ഷായും മോദിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാപഭാരവും നാണക്കേടും ബാക്കിയായി.

#WATCH NCP leader Supriya Sule welcomed Ajit Pawar and other newly elected MLAs at #Maharashtra assembly, earlier today. #Mumbai pic.twitter.com/vVyIZfrl1x — ANI (@ANI) November 27, 2019