കണ്ണൂര്‍: സ്വന്തം മണ്ഡലത്തില്‍ പോലും കള്ളവോട്ട് തടയാനാവാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് 'ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹെ' എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് കണ്ണൂരിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ.സുധാകരന്‍. ജില്ലയില്‍ വ്യാപകമായ അക്രമസംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാല്‍ അതു കൊണ്ടൊന്നും തങ്ങളുടെ വോട്ടര്‍മാരെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബൂത്തില്‍ വരെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആരാണ് 'ചോര്‍'. അദ്ദേഹത്തോട് ചൗക്കിദാര്‍ ചോര്‍ ഹെ എന്ന് പറയേണ്ടേ?- സുധാകരന്‍ ചോദിച്ചു.

പലയിടത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫീസുകൾ എറിഞ്ഞു തകര്‍ത്തു. ബൂത്ത് ഏജന്റിന്റെ ശരീരത്തില്‍ നായ്കുരണ പൊടി വിതറി. 30 ഓളം ബൂത്ത് ഏജന്റുമാരെ ബുത്തിലിരിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ അടിച്ചോടിച്ചു. വീടുകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വാള്‍ വീശിയും മറ്റും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പാട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുകയാണെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

ആക്രമണ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. കള്ളവോട്ടിനെതിരേയും അക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്രയും അക്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടും സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവര്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍, ആര്‍ജവത്തോടെ വരിനിന്ന് വോട്ടു ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും കെ സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

