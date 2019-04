കന്ധമാല്‍: ഒഡിഷയിലെ ബര്‍ലയില്‍ മാവോവാദികള്‍ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വധിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ സംജുക്ത ദിഗല്‍ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാവോവാദി ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന കന്ധമാലില്‍ പോലീസ് ഒരുക്കിയ കനത്ത സുരക്ഷക്കിടയിലാണ് ബുധനാഴ്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്.

സംജുക്തയും സംഘവും സഞ്ചരിച്ച ജീപ്പിന് നേരെ മാവോവാദികള്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട അവര്‍ക്കു നേരെ മാവോവാദികള്‍ നിറയൊഴിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സംജുക്ത ദിഗലിന്റെ മരണത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നവീന്‍ പട്‌നായിക് അപലപിച്ചു.

Content highlights: Maoists kill polling official, torch vehicles ahead of 2nd phase of LS polls ​