അൻഷാദ്

കോഴിക്കോട്‌: അര്‍ബുദം ബാധിച്ച് വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അത്യാഹിതവിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവ് ചികിത്സാസഹായം തേടുന്നു. കോഴിക്കോട് മാങ്കാവ് കൂളിതറയിൽ മുജീബ് നിവാസിൽ നാസറിന്റെ മകൻ സയ്യിദ് അൻഷാദ് (30) ആണ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ​

ഗൾഫിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് കാലുവേദനയും പുറംവേദനയും കാരണം അൻഷാദ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലിംഫോമ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിദഗ്ധചികിത്സക്കായി വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ അൻഷാദിന് കീമോതെറാപ്പിയും വിലകൂടിയ മരുന്നുകളും നൽകിയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിനോടകം ചികിത്സക്കായി ചെലവായി. കടംവാങ്ങിയും സ്വർണം പണയം വെച്ചുമാണ് ഇതുവരെ ചികിൽസ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയത്.

അൻഷാദിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം വിലയുള്ള മരുന്ന് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ അടിയന്തരമായി മജ്ജ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയും വേണം. അതിനായി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു.

G PAY / PHONE PAY : 8129253015 (Farisha Nazar)

NAME : FARISHA NAZAR

A/C : 67301370531

BANK : SBI

IFSC : SBIN0070535

BRANCH : MANKAVE

Content Highlights: Youth from Kozhikode seeks financial help for cancer treatment