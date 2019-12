തൃപ്പൂണിത്തുറ: തൃപ്പൂണിത്തുറയില്‍ വീട് പൊളിക്കുന്നതിനിടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് മേല്‍ക്കൂര ഇടിഞ്ഞുവീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. തമ്മനം സ്വദേശി സിജോ(34)യാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം.

തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം റോഡ് കിഴക്കേനടയിലുള്ള ഹരീഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വീട് പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള കോണ്‍ട്രാക്ട് എടുത്തിരുന്നത് സിജോയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസമായി സിജോ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി പരിസരവാസികള്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ന് സിജോ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു മണിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോയിരുന്നു. തിരിച്ചുവന്ന ശേഷമാകും സംഭവമുണ്ടായതെന്ന് സമീപവാസികള്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. അപകട വിവരം ആരുമറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും വീട്ടില്‍ നിന്ന് മരം കൊണ്ടുപോകാന്‍ വന്ന ആളാണ് സിജോ കോണ്‍ക്രീറ്റ് മേല്‍ക്കൂരയ്ക്കടിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നാട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസും അഗ്‌നിശമനസേനയുമെത്തി കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പൊട്ടിച്ചാണ് സിജോയെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

