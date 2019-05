ആലപ്പുഴ: വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച യുവതി കാമുകനൊപ്പം പോയി. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ വളപ്പില്‍ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടി. പിടിച്ചുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്. പോലീസിനെയും യുവതിയെയും ആക്രമിച്ചതിന് മൂന്നുപേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. പാനൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ വീട്ടുകാരില്‍ നിന്നു വാങ്ങി നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നേരത്തെ വീട്ടുകാർ മറ്രൊരാളുമായി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തയാഴ്ചയായിരുന്നു വിവാഹതീയതി നിശ്ചയിച്ചതും. എന്നാൽ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച പെണ്‍കുട്ടി കാമുകനൊപ്പം പോവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ എസ്എസ്എല്‍സി രേഖ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയും യുവാവും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇരു കക്ഷികളേയും പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ വീട്ടിലില്ലെന്ന് രക്ഷിതാവ് അറിയിച്ചതോടെ ഡ്യൂപ്‌ക്കേറ്റെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു പൊലീസു് പരാതി തീര്‍പ്പാക്കി.

സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഇരുകക്ഷികളും തമ്മില്‍ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ റോഡില്‍ വെച്ച് വാക്കേറ്റവും തുടര്‍ന്നു. കൂട്ട അടിയുമായി. ബഹളം കേട്ട് പുറത്തെത്തിയ പോലീസുകാര്‍ പിടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അടി തുടരുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം സ്റ്റേഷനില്‍ ഏതാനും പോലീസുകാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അക്രമം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫിസര്‍ സജാദിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഇയാളെ ഹരിപ്പാട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അക്രമം നടത്തിയവരില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട യുവതിയുടെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സഹോദരനെ വിട്ടയച്ചു.

