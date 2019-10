കുന്ദംകുളം: നിയമം ആദിത്യനോട് ചെയ്തത് അവന്‍ ആ കുഞ്ഞിക്കിളിയോട് ചെയ്തില്ല. ജപ്തിക്കാര്‍ വന്ന് പടിയിറക്കി വിടുമ്പോഴും അവന്‍ ഇടതു കൈയ്യാല്‍ അവന്റെ സ്‌നേഹം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിക്കിളിയേയും ഉള്ളംകൈയ്യില്‍ ജപ്തി ചെയ്തിരുന്നു.

കുന്ദംകുളം തൃശ്ശൂര്‍ റോഡരികില്‍ മധുരഞ്ചേരി ബിന്നിയുടെ വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള ചാവക്കാട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് കാഴ്ചക്കാരുടെ കണ്ണുകള്‍ക്കും ജപ്തി നടപടികള്‍ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ആദിത്യന്റെ വിലാപം നൊമ്പരമായത്.

ജപ്തി നടപടികള്‍ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോള്‍ കരയുന്ന ആദിത്യന്‍

ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ജനലില്‍ക്കൂടി അലറിക്കരഞ്ഞെങ്കിലും കാഴ്ചക്കാരും നിസഹായരായിരുന്നു' അച്ഛന്‍ ബിന്നിയും അമ്മ സിലിയും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. കതകുകള്‍ എല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുട്ടികള്‍ പ്രതിരോധം തീര്‍ത്തുവെങ്കിലും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉള്‍പ്പെടെ സംഘാംഗങ്ങള്‍ കതക് പൊളിച്ച് അകത്തു കടന്നതോടെ കുട്ടികള്‍ കൂട്ട നിലവിളിയായി. ഒടുവില്‍ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ജപ്തി നടപടികള്‍ക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിക്കിളിയേയും കയ്യില്‍ പിടിച്ച് അലറിക്കരയുന്ന ആദിത്യന്‍

ബിന്നിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും 15 വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട നിയമ പോരാട്ടമാണ് ഇന്നലെ അവസാനിച്ചത്. 2004ല്‍ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടി.പത്ത് ലക്ഷം രൂപാനല്‍കി മുക്ത്യാര്‍ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ സഹായി ഈ സ്ഥലം അന്‍പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് പണയപ്പെടുത്തി. അതോടെ അന്‍പത് ലക്ഷം തിരിച്ചടക്കക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ബിന്നിയുടേതായി. അതോടെ ബാങ്ക് സ്ഥലം ലേലത്തിനു വെയ്ക്കുകയും എറണാകുളം സ്വദേശി സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കുകയുമായിരുന്നു.

