തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്നയാളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ എന്ന് പരാതി. കുടുംബാഗങ്ങളാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിയുടെ കുടുംബം ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് പരാതിയും നല്‍കി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ആറാം വാര്‍ഡിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.

വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം 21-ാം തിയതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് രോഗിയുടെ മകള്‍ അഞ്ജന മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. അവിടെനിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊറോണ പിടിപെട്ടതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്നലെയാണ് പിതാവിന് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയത്. തുടര്‍ന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ പിന്‍ഭാഗം വരെ പുഴുവരിച്ച നിലയിലാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയതെന്നും മകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സ്ട്രച്ചറില്‍ കിടത്തി ആംബുലന്‍സില്‍ ആക്കി തരികയായിരുന്നുവെന്നും പിതാവിന്റെ ശരീരം ആശുപത്രിയില്‍വെച്ച് തങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും മകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വീട്ടില്‍ എത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവിന്റെ ദേഹത്ത് പുഴുക്കളെ കണ്ടതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പിതാവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ അഞ്ജനയും സഹോദരങ്ങളും ക്വാറന്റീനില്‍ പോയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പിതാവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച വാര്‍ഡിലേക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്‌സിജന്‍ നില നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന മറുപടിയായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും മകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അച്ഛന് വെള്ളം പോലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണെന്നും മകള്‍ പറഞ്ഞു.

റിസള്‍ട്ട് തരാന്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നും സഹോദരന്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തരാന്‍ തയ്യാറായതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വിവരം അറിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ രോഗിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഷിനു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു. ഇനി രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തല്‍പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അതിനാല്‍ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അംഗങ്ങളോട്‌ ദിവസവും രോഗിയുടെ അരികില്‍ പോയി പരിചരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംഭവിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചതായും ഡോ ഷിനു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

