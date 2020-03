പായിപ്പാട്: ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് റോഡിലിറങ്ങിയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതി ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി. കെ സുധീര്‍ ബാബു. ഡല്‍ഹിയിലും മറ്റും തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതായുള്ള വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞാണ് തങ്ങള്‍ക്കും അപ്രകാരം സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൊഴിലാളികള്‍ രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാട്ടില്‍ പോകാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് അവരെ എവിടേയ്ക്കും പറഞ്ഞയയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. നിലവില്‍ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ടെങ്കില്‍ അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യം നിലവില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു. തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനം കിട്ടിയാല്‍ മതിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നുമുണ്ടെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം ചെയ്യും. പഞ്ചായത്തും റവന്യൂ വകുപ്പും അതിനുള്ള നടപടകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം നടപടിക്ക് ആരെങ്കിലും എതിരു നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. വീട്ടുടമകളാണെങ്കിലും കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാരാണെങ്കിലും അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highllights: Workers cannot be repatriated; will ensure food and accommodation- collector