കോട്ടയം: മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ചീമ്മുട്ടയെറിഞ്ഞെന്ന് പരാതി. സിഐടിയുവാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കോട്ടയം ടൗണിലെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിലെയും ഇല്ലിക്കലിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെയും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. രാവിലെ ജോലിക്ക് എത്തിയവരാണ് ഇവര്‍.

പോലീസ് സംരക്ഷണയില്‍ ബ്രാഞ്ചുകള്‍ തുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.

