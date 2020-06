കൊച്ചി: പെരുമ്പാവൂരില്‍ ബാങ്കിന്റെ ചില്ലുവാതിലില്‍ ഇടിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. ബാങ്കിനകത്തേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നതിനിടെ ചില്ല് വാതിലില്‍ ശക്തിയായി ഇടിക്കുകയും വാതില്‍ തകര്‍ന്ന് ചില്ല് ശരീരത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുകയുമായിരുന്നു. ചേരാനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ബീന (45) യാണ് മരിച്ചത്.

പെരുമ്പാവൂര്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയില്‍ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. ബാങ്കിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മ ബാങ്കില്‍ മറന്നുവെച്ച താക്കോല്‍ എടുക്കുന്നതിനായി തിരികെ കയറി. താക്കോല്‍ എടുത്തതിന് ശേഷം വേഗത്തില്‍ പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ ശക്തിയായി ചില്ലുവാതിലില്‍ ഇടിക്കുകയും ചില്ല്‌ വയറിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുകയുമായിരുന്നു.

മരിച്ച ബീനയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു

ഇവരെ ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: women died after hit by glass door in Perumbavoor