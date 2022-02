പാലക്കാട്: മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തടിച്ചു. പാലക്കാട് നഗരത്തിലാണ് സംഭവം. ബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ മര്‍ദ്ദിച്ചത്. രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

പാലക്കാട് നഗരത്തില്‍ നിന്നും പുത്തൂര്‍ വഴി മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസില്‍ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ചേര്‍ന്ന് മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഇവരുടെ ബാഗില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ ബസില്‍ നിന്നിറക്കി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്.

മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മുഖത്ത് പലതവണ അടിച്ചത്. പിന്നാലെ പാലക്കാട് ടൗണ്‍ നോര്‍ത്ത് പോലീസ് പിങ്ക് പോലീസിനെ സഥലത്തേക്ക് അയക്കുകയും മര്‍ദ്ദനമേറ്റ സ്ത്രീകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മൊബൈല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ പരാതിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ഇരുവരെയും കേസെടുക്കാതെ പോലീസ് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്ഥിരമായി ഈ പ്രദേശത്ത് മോഷണം നടത്തുന്ന സ്ത്രീകളാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റവരെന്നാണ് വിവരം. ഇവര്‍ പൊള്ളാച്ചി സ്വദേശികളാണ്. ഇവരുടെ വിലാസം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞയച്ചതെങ്കിലും ഇവര്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ വ്യാജമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

പരസ്യമായി സ്ത്രീകളെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതും കൂടിനിന്ന നാട്ടുകാര്‍ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതും പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

