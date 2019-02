തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യാശ്രമം. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട എംപാനല്‍ ജീവനക്കാരിയായ ആലപ്പുഴ സ്വദശിനി ഡിനിയ ആണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരത്തിനു മുകളില്‍ കയറി ഷാളില്‍ കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴുത്തിലിട്ടാണ് ഇവര്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തല്‍ നഗരസഭ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ എംപാനല്‍ ജീവനക്കാരാണ് ഇവര്‍ ആത്മഹത്യയക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ ഇടപെട്ട് ഇവരെ ആത്മഹത്യയില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചു. ഇവരെ പിന്നീട് മരത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കി. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് ഇവര്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയത്.

ആരോടും പറയാതെയാണ് ഇവര്‍ മരത്തിന് മുകളില്‍ കയറിയത്. ഇത് ജനശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാനല്ല ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. ഇവര്‍ മരത്തിന് മുകളില്‍ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട മറ്റ് എംപാനല്‍ സമരക്കാരാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.

എംപാനല്‍ കണ്ടക്ടറായിരുന്നു ഡിനിയ. ഇവര്‍ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. മറ്റ് ജീവിത മാര്‍ഗം ഉള്ളയാളായിരുന്നില്ല. ഭര്‍ത്താവ് ആറുമാസം മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു. ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗമില്ലായെന്ന് ഇവര്‍ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായാണ് സൂചന.

രാവിലെ 8.20 നാണ് ഇവര്‍ മരത്തന് മുകളില്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റ് സമരക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് ആളുകള്‍ ഒച്ചവെക്കുകയും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിന്നില്‍ കൂടി മരത്തില്‍ കയറി ഇവരുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുരുക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീട് 8.45 ഓടുകൂടി താഴെഇറക്കുകയുമായിരുന്നു.

കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഇവര്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലില്‍ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സമരപ്പന്തല്‍ ഇന്നലെ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ നഗരസഭ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആതമഹത്യാ ശ്രമം ഉണ്ടായത്.

Content Highlights: Women Attempt to suicide in front of Secretariat Kerala