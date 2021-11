പെരുമ്പാവൂര്‍: ദേശീയപാതക്ക് സമീപം ശരീരത്തില്‍ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി സ്ത്രീയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. കോലഞ്ചേരി പത്താം മൈല്‍ കക്കാട്ടില്‍ വളയമ്പാടിയില്‍ വള്ളി(60)യാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്.

പെരുമ്പാവൂര്‍ കോലഞ്ചേരി പത്താം മൈല്‍ ജംഗ്ഷനില്‍ രാവിലെ 8.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി ദേശീയപാതയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്‍പായുള്ള ചെറിയ വഴിയില്‍ വെച്ച് ദേഹത്തേക്ക് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം തീപടര്‍ന്നതോടെ ഇവർ ദേശീയ പാതയിലേക്ക് ഓടിക്കുകയറുകയായിരുന്നു.

ഇളയ മകന്‍ കടയില്‍ സാധനം വാങ്ങാന്‍ പോയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കടയില്‍ നിന്നിരുന്ന മകന്‍ അമ്മ ധരിച്ചിരുന്ന നൈറ്റി കണ്ടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

മൂത്തമകന്റെ മരണ ശേഷം വള്ളി മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ടിരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ വള്ളിയെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

