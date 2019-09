രാമനാട്ടുകര: ബസ് യാത്രയ്ക്കിടെ വടയാണെന്നു കരുതി സ്ത്രീ അബദ്ധത്തില്‍ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞത് 12 പവന്‍ സ്വര്‍ണാഭരണം. അമളി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആധിയായി. പിന്നെ ബസ് നിര്‍ത്തി മറ്റുയാത്രക്കാരും പോലീസും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും തിരച്ചിലോടു തിരച്ചില്‍. 45 മിനിറ്റുനീണ്ട പരതലിനൊടുവില്‍ ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍ മുതല്‍ കണ്ടെടുത്തു. അതോടെ സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രതുടര്‍ന്നു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതുമണിക്കാണ് സംഭവം. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി ചുള്ളിയോട് കൈതക്കുന്നം വീട്ടില്‍ കൗലത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നു കരുതിയ സ്വര്‍ണാഭരണമാണ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. വീട്ടുജോലിയെടുത്തു ജീവിക്കുന്ന കൗലത്ത് ബാങ്കില്‍ പണയംവെച്ച് തിരിച്ചെടുത്ത സ്വര്‍ണവുമായി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് കോട്ടയത്തുനിന്നാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് കയറിയത്.

സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കവറില്‍ക്കെട്ടി അതിനുമീതെ കടലാസ് പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ കൈയില്‍ പിടിച്ചാണ് ബസ്സിലിരുന്നത്. രാത്രി ഒമ്പതുമണിയോടെ രാമനാട്ടുകര പൂവന്നൂര്‍ പള്ളിക്കടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് പാതി തിന്നുതീര്‍ത്ത വട പുറത്തേക്കെറിയുന്നത്. ബസ് അല്പം മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോഴാണ് വടയ്ക്കുപകരം സ്വര്‍ണാഭരണമാണ് താന്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞതെന്ന് കൗലത്തിന് മനസ്സിലായത്. ഉച്ചത്തില്‍ നിലവിളിക്കുന്നതുകണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് അമളിപറ്റിയ കാര്യം പറയുന്നത്. ഉടന്‍ ബസ് നിര്‍ത്തി.

കൗലത്തും ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു യാത്രക്കാരനും ബസില്‍നിന്നിറങ്ങി തിരച്ചിലാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ ഓട്ടോക്കാരനും തിരയാന്‍ കൂടി. കിട്ടാതായതോടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫറോക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ചു. അവിടെനിന്ന് എ.എസ്.ഐ. ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പോലീസും തിരച്ചിലാരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ പൂവന്നൂര്‍ പള്ളിക്കടുത്ത് ഡിവൈഡറിനു സമീപത്തുവെച്ച് ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍ കള്ളിത്തൊടി കണ്ണംപറമ്പത്ത് ജാസിറിന് സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സ്വര്‍ണാഭരണം കൈമാറി.

