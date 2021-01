കരുമാല്ലൂര്‍(എറണാകുളം): ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്‌കൂട്ടറില്‍ വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാരി അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. പറവൂര്‍ പെരുവാരം പുന്നക്കാട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ സിന്റോയുടെ ഭാര്യ സുവര്‍ണ (32) യാണ് മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 7.30-ന് ആലുവ പറവൂര്‍ റോഡില്‍ മാളികംപീടികയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടം. ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയാണ്. എതിരെവന്ന അജ്ഞാതവാഹനം ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചതായിരിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇടിച്ചെന്നു കരുതുന്ന വാഹനം നിര്‍ത്താതെ പോയി.

ശബ്ദംകേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുവര്‍ണയെ ആലുവ കാരോത്തുകുഴി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം മോര്‍ച്ചറിയില്‍. മകള്‍: രണ്ടുവയസ്സുകാരി ദിയ.

