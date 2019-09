കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് ഭാര്യയെ ഭര്‍ത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. ചെലവൂരിലെ പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ശോഭ എന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഭര്‍ത്താവ് രാഘവനാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രാഘവന്‍ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളയാളാണെന്നാണ് സൂചന. ശോഭയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇയാള്‍ വിഷം കഴിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് രാഘവനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

