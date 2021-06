കൊച്ചി: തിരുവാണിയൂരില്‍ പ്രസവശേഷം യുവതി കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി സംശയം. വീട്ടില്‍വെച്ച് പ്രസവിച്ച ശേഷം യുവതിക്ക് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്താകുന്നത്. അതേസമയം, യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് പുത്തന്‍കുരിശ് സി.ഐ. രാജീവ് കുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചയോടെയാണ് 38 വയസുള്ള യുവതി വീട്ടില്‍വെച്ച് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. പിന്നാലെ അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ യുവതിയോടൊപ്പം കുഞ്ഞ് ഇല്ലെന്നു മനസിലായപ്പോള്‍ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.

യുവതിയോട് പിണങ്ങി ഭര്‍ത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം കഴിയുകയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അച്ഛനും മൂന്ന് മക്കളോടുമൊപ്പമാണ് യുവതി കഴിയുന്നത്.

ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പുത്തന്‍കുരിശ് സി.ഐ. പറഞ്ഞു.

