ന്യൂഡല്‍ഹി: കണ്ണൂരിലെ കീഴാറ്റൂര്‍ ബൈപ്പാസിന് ബദല്‍ പാത നിര്‍മിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാന്‍ സങ്കേതിക പഠനം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രം.

ഇതിനായി പുതിയ സാങ്കേതിക സമിതിയെ നിയമിക്കും. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി നിധിന്‍ ഗഡ്കരിയുമായി കീഴാറ്റൂര്‍ സമരസമിതി അംഗങ്ങള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.

അലൈന്‍മെന്റിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനം സമിതിയുടെ പഠനത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതില്‍ സംതൃപ്തരാണെന്ന് സമരസമിതി പറഞ്ഞു.

നെല്‍വയലും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം, ഇതിന് അനുസൃതമായി അലൈന്‍മെന്റ് മാറ്റണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു സമരസമിതിയംഗങ്ങള്‍ യോഗത്തില്‍ പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചത്.

