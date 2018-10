പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് വിളിച്ച ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പന്തളം രാജകുടുംബം. ആവശ്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ അറിയിക്കും. അവ അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകുവെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി ശശികുമാര വര്‍മ പത്തനംതിട്ടയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് രാജകുടുംബം ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടു പോവില്ല. ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോയില്ല എന്ന പേരുദോഷം മാറ്റാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ഒറ്റലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരമെന്താണെന്ന് സര്‍ക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനും മനസ്സിലായായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒക്ടോബര്‍ പതിനാറിനാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്ത്രി കുടുംബം, അയ്യപ്പസേവാസംഘം, പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരുമായാണ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുക.

