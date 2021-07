ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളില്‍ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്‍.ഒ.സി നല്‍കില്ലെന്ന് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ബിരുദതലത്തില്‍ സ്വാശ്രയ തൊഴില്‍ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്തതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എയ്ഡഡ് കോളേജുകളില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാന്തര തലങ്ങളില്‍ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് എതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവേയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ നയം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. എയ്ഡഡ് കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളില്‍ ഇനി മുതല്‍ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ സ്റ്റാന്റിങ് കോണ്‍സല്‍ ജി. പ്രകാശ് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ യുജിസി നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ബിരുദ തലത്തില്‍ സ്വാശ്രയ തൊഴില്‍ അധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നും അനുമതി നല്‍കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് എതിരേ അണ്‍എയ്ഡഡ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന അധ്യാപകരാണ് ചില എയ്ഡഡ് കോളേജുകളില്‍ സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അസോസിയേഷനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ ഹാരിസ് ബീരാന്‍ ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഹര്‍ജി പിന്‍വലിക്കുന്നതായും അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനിടെ, വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമായി മാറിയെന്ന് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ജസ്റ്റിസ് യു. യു. ലളിത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: will not allow self-financed courses in aided colleges- Kerala government in supreme court