കൊച്ചി: രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിവാദ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തക ആയിഷ സുല്‍ത്താന. ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്കായി നീതിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട കേസില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരാകുന്നതിനായി ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുന്നേ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയാരുന്നു അവര്‍.

ദേശവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനതയ്‌ക്കൊപ്പം നീതിക്കായി നില്‍ക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വായില്‍ നിന്ന് വീണ ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം വന്നത്. അത് തെളിക്കേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും പോലീസുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ആയിഷ സുല്‍ത്താന പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആയിഷ നാളെ വൈകിട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാകും.

