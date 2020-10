തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി നടത്തിയത് നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍. ഡല്‍ഹിയില്‍ ബി.ജെ.പി. ദേശീയ വക്താവ് സാംബിത് പത്രയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരനും ചേര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് വിഷയം ദേശീയ തലത്തില്‍ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശിവശങ്കറിനെ തേടി കസ്റ്റംസ് സംഘം വീട്ടിലെത്തിയത്‌.

ശിവശങ്കറിനെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 23 വരെ കോടതി വിലക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നീക്കം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30-നാണ് കസ്റ്റംസ് സംഘം പൂജപ്പുരയിലുള്ള ശിവശങ്കറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്‌നയ്ക്കും സന്ദീപിനും എതിരെ എടുത്ത പുതിയ കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കസ്റ്റംസ് വാഹനത്തില്‍ ഓഫിസിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്‌. നിലവില്‍ നടത്തിയ ആന്‍ജിയോഗ്രാം പരിശോധനയില്‍ ശിവശങ്കര്‍ ആരോഗ്യവാനാണെന്നാണ് വിവരം.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോളര്‍ കടത്തിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് സ്വപ്‌നയ്ക്കും സന്ദീപിനും എതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ കേസ്. സ്വപ്ന സുരേഷ് വിദേശത്തേക്ക് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം ഡോളര്‍ കടത്തിയത്‌ ശിവശങ്കറിന് അറിയാമെന്നാണ്‌ കസ്റ്റംസ് കരുതുന്നത്‌.

അറസ്റ്റിലേക്ക് പോയാല്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തിലാകും. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് ശ്രമിച്ചത്. ശിവശങ്കര്‍ അറസ്റ്റിലായാല്‍ കേസ് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നതിന് തുല്യമാകും.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ സൂപ്പര്‍ പവറായിരുന്നു പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശിവശങ്കര്‍. വിവാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ ശിവശങ്കര്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ സമ്മര്‍ദ്ദം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ദേശീയതലത്തില്‍ തന്നെ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ബി.ജെ.പി. ഒരു മുഴം മുമ്പെ തുടങ്ങി.

എന്നാല്‍, കേസില്‍ കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ രാഷ്ട്രീയമായാണ് ഇടപെടുന്നതെന്ന സി.പി.എമ്മിന്റെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും വാദങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ബലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതും ആശുപത്രിവാസവുമൊക്കെ നാടകമാണെന്ന വിലയിരുത്തലും ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്.

അറസ്റ്റ് നടന്നാല്‍ അതിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്കാണ് നിരീക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ശിവശങ്കറിനെ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം സമരം കടുപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത

Content Highlight: Will Chief Minister resign if Shiv Shankar is arrested? UDF and BJP organize Protest