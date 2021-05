തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രോഗവ്യാപനം വല്ലാതെ വര്‍ധിച്ചാല്‍ അതിന് അനുസരിച്ച് മരണനിരക്കും കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കുറച്ചുനാള്‍ മുന്‍പുള്ള അതിവ്യാപന ഘട്ടത്തിലെ രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. മരണനിരക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 176 കോവിഡ് മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എസ്.എസ്.എല്‍.സി. ഐ.ടി. പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്ക് മുന്‍പ് നടത്തിയ പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ശരാശരി എടുത്തു കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlights: will check how to reduce covid death rate- chief minister pinarayi vijayan