തിരുവനന്തപുരം: യു.ഡി.എഫുമായി സഹകരിച്ചു പോകാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും അക്കാര്യം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പി.സി.ജോര്‍ജ് എം.എല്‍.എ. എന്നാല്‍ സഹകരണത്തില്‍ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. നിബന്ധനകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. യു.ഡി.എഫ്. യോഗത്തിനു ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല തീരുമാനം അറിയിച്ചാല്‍ തന്റെ പാര്‍ട്ടി കമ്മിറ്റി ചേര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

അനാവശ്യമായ അവകാശവാദത്തിനില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷി എന്ന നിലയിലുള്ള മാന്യത മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഞ്ചു സീറ്റുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ കേട്ടതെന്ന ചോദ്യത്തിന് സീറ്റിന്റെ എണ്ണമല്ല തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നമെന്നും പി.സി. ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. എത്ര സീറ്റ് എന്ന കാര്യം യു.ഡി.എഫ്. തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ യു.ഡി.എഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശക്തി കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേരള ജനപക്ഷം സെക്യുലര്‍ ആണ്.

പൂഞ്ഞാര്‍ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഇവര്‍ ആരുടെയും ഔദാര്യമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ മാത്രം ഔദാര്യം കൊണ്ടു മാത്രം തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റാണ് പൂഞ്ഞാര്‍. എല്‍.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും എന്‍.ഡി.എയും അങ്ങനെ മുഴുവന്‍ സംഘടനക്കാരും എതിര്‍ത്തു. എന്നിട്ടും 28,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പൂഞ്ഞാറിലെ ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ് താന്‍ അവിടുത്തെ എം.എല്‍.എ. ആയിരിക്കുന്നത്. ആ സീറ്റില്‍ ഒരു ചര്‍ച്ചയില്ല. ബാക്കി ഏത് സീറ്റ് ആണെന്നാണ് ചര്‍ച്ച.

താന്‍ കൂടി വിജയിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് മാണി സി. കാപ്പന്‍. ഇടതാണോ വലതാണോ എന്ന് ഇപ്പോളും കാപ്പന് തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കാപ്പന്‍ ഇപ്പോളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയാണ്. കാപ്പന്‍ കുറച്ച് വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാപ്പന്റെ പക്വതയില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണത്-ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

പക്ഷെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം പഴയ പൂഞ്ഞാര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളാണ് പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. പിന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് എലിക്കുളം പിന്നെ പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് ഒരു പഞ്ചായത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൂഞ്ഞാറില്‍നിന്ന് താന്‍ ജയിച്ച അതേ മാനദണ്ഡത്തില്‍ പാലായിലും വിജയിക്കാന്‍ കഴിയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പാലാ സീറ്റിന് തങ്ങള്‍ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം കാപ്പന്‍ യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരികയാണെങ്കില്‍ പാലായ്ക്ക് വേണ്ടി തര്‍ക്കം പറയില്ലെന്നും ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. കാപ്പന്‍ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വരികയും തങ്ങളും യു.ഡി.എഫിന് ഒപ്പമാണെങ്കില്‍ ആ സീറ്റിനു വേണ്ടി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കില്ല. പകരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സീറ്റ് മതി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, പാലാ സീറ്റുകളില്‍ ഒരെണ്ണം മസ്റ്റാണ്. അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാമോ എന്ന് താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ഉന്നതരായ നേതാക്കള്‍ യു.ഡി.എഫുമായി സഹകരിക്കാമോ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ജോര്‍ജ് വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗം യു.ഡി.എഫിന്റെ നീക്കത്തില്‍ വളരെയേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. ആ സംശയങ്ങള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞത് 76 സീറ്റുകള്‍ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാലായില്‍ ജോസ് വിഭാഗം മത്സരിച്ചാല്‍ താനും നിന്നോളാം. ജോസ് വിഭാഗത്തിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പാലായില്‍ ജോസ് കെ. മാണി ആണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെങ്കില്‍ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി താന്‍ തന്നെ വരുമെന്നും അതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്നും ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

content highlights: will become opponent if jose k mani contest in pala says pc george