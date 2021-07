കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ ഭാര്യ അമലയെ കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ സ്വർണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അമലക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം.

നേരത്തെ കസ്റ്റംസ് അമലയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സ്വർണക്കടത്ത് സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരങ്ങളും തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു അമല നൽകിയ മൊഴി. ഈ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ അമലയോട് കസ്റ്റംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഡയറിയിൽ നിന്നും ഭാര്യ അമലക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്നതിന് തെളിവുകൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും അമല പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ അമലയ്ക്ക് കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് അമല ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് അത് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് നടത്തുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിർണായകമാകും.



