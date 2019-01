ദുബായ്: കാമുകി തേച്ചിട്ട് പോയത് കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ച ഒരുപാട് കാമുകന്മാരെ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഇതിനുമുന്‍പും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിവാഹദിവസം പ്രതിശ്രുതവധു കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോയത് ആഘോഷമാക്കിയവരുടെ വീഡിയോയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെയെല്ലാം വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു കേക്കുമുറി വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

ദുബായില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന വിജേഷാണ് തന്റെ ഭാര്യ കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിച്ചത്. ആറുവര്‍ഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവില്‍ മൂന്ന് മാസം മുന്‍പാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. തുടര്‍ന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് വിജേഷ് ദുബായിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ ഭാര്യ കാമുകനോടൊപ്പം കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

ജനുവരി 13-ന് വീട്ടില്‍നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ ഭാര്യ കാമുകനെ വിവാഹം കഴിച്ചതായി വിജേഷിന്റെ സഹോദരിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് യുവതിക്ക് മറ്റൊരുപ്രണയമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് യുവാവും വീട്ടുകാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കാമുകനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും യുവതി വിജേഷിന്റെ സഹോദരിക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വീഡിയോയില്‍ വിജേഷിന്റെ സുഹൃത്താണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

