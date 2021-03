ബാധ്യതകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നിന്റെ ഭാഗമായാണ് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയില്‍ എത്തിയതെന്ന് പി.വി. അന്‍വര്‍ എം.എല്‍.എ. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. താന്‍ എന്താണ് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയില്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തുടർന്നും വീഡിയോകളിലൂടെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പശ്ചിമാഫ്രിക്കയില്‍ വന്ന് അധ്വാനിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് താനുള്ളതെന്നും അന്‍വര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രാചരണങ്ങള്‍ക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമാഫ്രിക്കയില്‍ എങ്ങനെ എത്തി, എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി അറിയിക്കുമെന്ന് അന്‍വര്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍നിന്ന് ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലേമുക്കാല്‍ വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരു ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്‌കറ്റു വാങ്ങാനുള്ള പണം പോലും സര്‍ക്കാര്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കു നല്‍കുന്ന ശമ്പളത്തില്‍നിന്ന് താന്‍ എടുത്തിട്ടില്ല. എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നുലക്ഷം രൂപയുടെ ഡീസലും 75,000 രൂപയുടെ ട്രെയിന്‍ അലവന്‍സും അല്ലാതെ ഒരു പൈസയും സര്‍ക്കാരില്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്വത്തുണ്ടായിട്ടും ബാധ്യത തീര്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്ത നിര്‍ഭാഗ്യവാനാണ് താന്‍. ബാധ്യതയെക്കാള്‍ ഇരട്ടി സ്വത്തുണ്ട്. എന്നാല്‍ തന്റെ ഭൂമിയില്‍നിന്ന് ഒരിഞ്ച് ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ ആരും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. അന്‍വറിന്റെ ഭൂമിയോ അപാര്‍ട്‌മെന്റോ വീടോ വാങ്ങിയാല്‍ അതൊന്നും നിയമപരമല്ല, അതിനുമേല്‍ നാളെ കേസ് വരും കുടുങ്ങുമെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ബാധ്യത തീര്‍ക്കാനുള്ള ഭൂമിയും സമ്പത്തും കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അത് വിറ്റ് ബാധ്യത തീര്‍ക്കാന്‍ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ഇനിയെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ആലോചനയിലാണ് നിയമസഭാ സാമാജികന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്നുമാസം മണ്ഡലത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടിവന്നതെന്നും അന്‍വര്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: why i am in western africa-pv anvar mla facebook video