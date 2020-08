തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളില്‍ തനിക്ക് പൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍.

നിയമലംഘനം നടത്തിയവര്‍ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും അക്ഷമരാകാതെ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ നിഗമനങ്ങള്‍ക്കായി കാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തുകേസ് അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണത്തെക്കുറിച്ചും ഗവര്‍‌ണര്‍ പ്രതികരിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങളായി തുടര്‍ന്നുപോന്നിരുന്ന പ്രശ്‌നം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ നാം സന്തോഷിക്കണം. ഇത് വാസ്തവത്തില്‍ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

