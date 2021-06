തിരുവനന്തപുരം: എം.സി ജോസഫൈന് പകരം വനിതാ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ചര്‍ച്ച സി.പി.എമ്മില്‍ തുടരുന്നു. മുന്‍മന്ത്രിമാരായ പി.കെ. ശ്രീമതി, കെ.കെ. ശൈലജ, മുന്‍ എം.പി സി.എസ്. സുജാത, സുജാ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ്, പി. സതീദേവി, ടി.എന്‍ സീമ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളാണ് സജീവമായി ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിഷ്പക്ഷ്തയും കമ്മിഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയും നിലനിര്‍ത്താന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കൂടുതലും ഉയരുന്നത്. മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കാതെ ഒഴിവാക്കിയതിനാല്‍ ശൈലജയെ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ എം.എല്‍.എ. ആയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ശൈലജയെ കമ്മിഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ല.

സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ എട്ടു മാസം മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് ജോസഫൈന്‍ രാജിവച്ചത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ബാക്കി കാലം തുടരാം. അതിനാല്‍ നിലവിലെ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ കമ്മീഷന്‍ അംഗമായ ഷാഹിദ കമാലിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.

അതിന് ശേഷം പാര്‍ട്ടി ബന്ധങ്ങളുള്ള, എന്നാല്‍ സജീവ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലാത്ത പ്രമുഖനേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാകും ഉചിതമെന്ന ചിന്തയും പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ട്‌.

1996-ല്‍ വനിതാകമ്മീഷന്‍ രൂപീകൃതമായപ്പോള്‍ അധ്യക്ഷ ആയത് കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ആയിരുന്നു. ഈ മാതൃകയില്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യയായ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.

ഇതിനൊപ്പം വനിതാ കമ്മിഷന് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ടേക്കും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളില്‍ പോലീസില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടു തേടാനും സര്‍ക്കാരിലേക്ക് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അയയ്ക്കാനും മാത്രമേ കമ്മിഷന് സാധിക്കു. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അധികാരമില്ല. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായേക്കും.

