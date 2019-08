കോട്ടയം: മാണി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന വിഷയത്തില്‍ തട്ടി പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം പ്രതിസന്ധിയില്‍. നിഷ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജയസാധ്യതയുടെ സംശയത്തില്‍ ഒരു പൊതുസമ്മതന്‍ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്. ഈ വിഷയത്തില്‍ പി.ജെ. ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനവും ഏതാണ്ട് ഈ നിലയിലാണ്‌.

സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കാനായി സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായി ജോസ് കെ മാണി ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ വിവിധ സമിതികള്‍ ചേരുന്നുമുണ്ട്.

മാണി ഗ്രൂപ്പിന്റെ യുവജന - വനിതാ വിഭാഗങ്ങള്‍ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേരാണ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. കെ.എം മാണി തുടങ്ങിവെച്ച വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ മാണി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ ഒരാള്‍ വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍ പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നൂറു ശതമാനം വിജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ വേണം പാലായില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ എന്ന നിര്‍ദേശമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്.

ജോസ്.കെ.മാണിയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നു വന്നുവെങ്കിലും യു.ഡി.എഫില്‍ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. ലോക്‌സഭാ എം.പി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചാണ് ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭാ എം.പിയായത്. പാലായില്‍ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചാല്‍ രാജ്യസഭാ എം.പി സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒഴിവില്‍ യുഡിഎഫിന് ജയിക്കാനാകില്ല.

നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയാല്‍ മാണി വിരുദ്ധര്‍ ഒന്നിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയുണ്ട്. 2004-ല്‍ ജോസ് കെ മാണി മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ ഈ കുടുംബ വാഴ്ചയുടെ പേരു പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവര്‍ ഒന്നിച്ചത്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. നിഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായാലും ഈ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. കെ.എം മാണി ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാലായില്‍ നിന്നും നിഷ ജോസ് കെ മാണി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ മാണി തന്നെ മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയും പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുക്കാന്‍ നിഷയെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ഇതിനെ കണ്ടത്.

വിജയസാധ്യതയുടെ പേരില്‍ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പേര് നിര്‍ദേശിക്കുന്നതിനോട് കോണ്‍ഗ്രസിന് താല്‍പ്പര്യമില്ലെങ്കിലും കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന് നല്‍കിയ സീറ്റായതിനാല്‍ അതില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

തങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടുവേണം സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനം പി.ജെ. ജോസഫ് പക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്കു കൂടി സ്വീകാര്യനായ ആളെ സമവായത്തോടെ തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കേ ചിഹ്നം നല്‍കൂവെന്ന പി.ജെ. ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണവും ശ്രദ്ധേയമാണ്‌

Content highlights: Who will be UDF candidate in Pala by election, discussion continues