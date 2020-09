കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് മെഡിസിന്‍ വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. ചാന്ദിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ സയന്റിഫിക് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ റിസര്‍ച്ചിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഡോ. വിനോദ് സ്‌കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈറോളജി വിദഗ്ധരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംഘം വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോവിഡ്-19 രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ഇരുനൂറോളം സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ഇതില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടുഭാഗം സാംപിളുകളും കൃത്യമായ വൈറല്‍ പരിശോധന നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന, ഗുണനിലവാരമുള്ള സാംപിളുകളായിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തെപ്പറ്റി ഉയര്‍ന്നുകേള്‍ക്കുന്ന പല മിത്തുകളെയും തകര്‍ക്കുന്നവയാണ്. തെക്കന്‍-മധ്യ കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാര്‍സ് കോവി-2ന്റെ (കോവിഡ് 19-നു കാരണമായ വൈറസ്) ജനിതകമായ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റി ഒരു പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Initial Insights into the genetic epidemiology of SARS-CoV-2 isolates from Kerala suggest local spread from limited introductions എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ഈ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പൊതു ഇടത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്.

മിത്ത് 1 - കോവിഡ് രോഗം തദ്ദേശീയരിലേക്ക് പടര്‍ന്നുപിടിക്കാന്‍ കാരണം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും എത്തിയവരാണ്.

തദ്ദേശവാസികളിലേക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാന്‍ കേരളസമൂഹം സ്വീകരിച്ച ഒരു പ്രധാന മാര്‍ഗം വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തുന്നവരെ വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും എത്തിയവരില്‍, അവര്‍ എവിടെനിന്നും എത്തി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ടുശതമാനംമുതല്‍ ഏഴു ശതമാനംവരെ ആളുകളില്‍ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. എങ്കിലും പ്രവാസികളെ വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി-മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ വിദേശത്തുനിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകളെ അവരവരുടെ വീടുകളിലാണ് പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നതും അവരില്‍നിന്നും അനിയന്ത്രിതമായ രോഗപ്പകര്‍ച്ച ഉണ്ടായില്ലെന്നതും ചെറിയതോതിലുണ്ടായ പകര്‍ച്ചതന്നെ മേയ് ആദ്യവാരത്തോടെ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്നതും പ്രവാസികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ഏറ്റവും നന്ന് അവരവരുടെ വീടുകളാണെന്നതും ആരോഗ്യരക്ഷാ-പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രാദേശികമായ വിതരണവും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ആളുകളെ വീടുകളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും മറിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍, കേന്ദ്രീകൃതമായാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുമുള്ള വാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പിന്നീട് സമൂഹത്തിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ രോഗം പടര്‍ന്നുപിടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ചര്‍ച്ചകള്‍ വീണ്ടും പൊങ്ങി. എന്നാല്‍ വൈറോളജിക്കല്‍ പരിശോധനയില്‍നിന്നും മനസ്സിലായത് വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നെത്തിയ ആളുകളില്‍ നിന്നല്ല, കേരളത്തിലെ തദ്ദേശവാസികളിലേക്ക് രോഗം പകര്‍ന്നത് എന്നാണ്. കേരളത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയ വൈറസ് ഉപശാഖകള്‍, ഗ1 (34.5%), ഗ2 (37.18), ഗ3 (22.185) എന്നിവ യഥാക്രമം മഹാരാഷ്ട്ര, ഒറീസ, കര്‍ണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെട്ട ശാഖകളുടേതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ വന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ കാണുന്ന അതേ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളാണ് തുടക്കത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. കേരളത്തില്‍ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാംപിളിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും നേരിട്ടെത്തിയ വൈറസ് വകഭേദങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായിരുന്നുവെന്ന് ഈ കണ്ടെത്തല്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പഠനം നല്‍കുന്ന മറ്റൊരു സൂചന, വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ വഴിയെത്തിയ ആളുകളില്‍നിന്നുമുള്ള രോഗപ്പകര്‍ച്ച നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ അളവില്‍, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും റെയില്‍ മാര്‍ഗവും മറ്റു ഗതാഗതമാര്‍ഗങ്ങള്‍ വഴിയായും എത്തിച്ചേര്‍ന്നവരില്‍നിന്നുള്ള രോഗപ്പകര്‍ച്ച നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളതിലും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നാണ് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുണ്ടായ പ്രവാസികളുടെ പ്രയാണമാകാം കൂടുതല്‍ രോഗപ്പകര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരുപക്ഷേ, വെറും നാലു വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണവും തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതായിരുന്നു.

മിത്ത് 2- കേരളത്തില്‍ രോഗബാധ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനു കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ പടര്‍ന്നിട്ടുള്ളത് താരതമ്യേന വ്യാപനശേഷി കുറവുള്ള വൈറസുകളാണെന്നതാണ്.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പഠനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത, കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാംപിളും എഎ എന്ന ശ്രേണിയില്‍പ്പെടുന്നവയാണ് എന്നതാണ്. ഈ വൈറസ് ശ്രേണി, ഡല്‍ഹി ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന എ3ഐ എന്ന ശ്രേണിയെക്കാള്‍ പ്രഹരശേഷി കൂടിയവയാണ്. അത് മാത്രമല്ല ടഅഞട ഇീ്2 വൈറസിന്റെ വ്യാപനശേഷി കൂട്ടുന്ന ഡി14ജി എന്ന ജനിതകവ്യതിയാനം കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള എല്ലാ സാംപിളിലും കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയില്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നുമുള്ള സാംപിളുകളിലും ഇത്ര വ്യാപകമായി ഈ ജനിതക വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപിക്കുന്ന വൈറസ് വ്യാപനശേഷി കുറഞ്ഞതല്ല, മറിച്ചു വ്യാപനശേഷി കൂടിയ ശ്രേണിയിലുള്ള വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്ത് മറ്റിടങ്ങളെക്കാള്‍ ഇവിടെ കൂടുതലായിരുന്നു. കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയതുകൊണ്ടാവണം രോഗവ്യാപനത്തിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയിടാന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞത്.

കോവിഡ്-19 രോഗത്തിന്റെ വൈറസുകളുടെ ജനിതക നിര്‍ധാരണം മറ്റനവധി സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരല്‍ചൂണ്ടുന്നു. അതിലൊന്ന് രോഗപ്പകര്‍ച്ച കൂട്ടുന്ന ജനിതകമായ പ്രത്യേകതകളുള്ള വൈറസുകളാല്‍ രൂപപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ നേരത്തേതന്നെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗപ്പകര്‍ച്ച അതുണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. രോഗപ്പകര്‍ച്ച കൂടുതലുള്ള വൈറസ് പകരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. രോഗപ്പകര്‍ച്ചയുടെ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ വലിയ പകര്‍ച്ചാസാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങള്‍ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുകയും ഇടപെടല്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. ഒരു സമൂഹത്തില്‍ ഇതില്‍ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രോഗവ്യാപനശേഷി കൂടുതലുള്ള വൈറസുകള്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളിലാണ് രോഗവ്യാപനശേഷി കുറവുള്ള വൈറസ് ഉള്ളതെന്നും രോഗവ്യാപനം പൂര്‍ണമായും നിലയ്ക്കാന്‍ കാരണമാകുന്ന എന്‍ഡ് ഗെയിം ജനിതകവ്യതിയാനമുള്ള വൈറസുകള്‍ ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളില്‍ പരന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയും. സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടനയെ തുടര്‍ച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്‍ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗവ്യാപനത്തെ തടയാന്‍ ആ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടും. രോഗനിര്‍ണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പി.സി.ആര്‍. പരിശോധനകളുടെ ചെലവ് മാത്രമേ ഒരു സാംപിള്‍ ടെസ്റ്റിനുള്ളൂ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ അതതു സമയങ്ങളില്‍ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സാര്‍സ് കോവി വൈറസുകളെ പഠനവിധേയമാക്കുകയും അതത് പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇതിനകം ഉണ്ടായ രോഗബാധയുടെ നിരക്ക് സിറോ-പ്രിവലെന്‍സ് പഠനങ്ങള്‍ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാന്‍കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രസ്തുത വിവരങ്ങള്‍ മഹാമാരിയുടെ തദ്ദേശീയമായ പകര്‍ച്ചയെ കണ്ടറിഞ്ഞു പ്രതിരോധിക്കാന്‍ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും.

(തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഹെല്‍ത്ത് യൂണിറ്റിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറുമാണ് ലേഖകന്‍)

സംസ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, കര്‍ണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈറസുകളുടെ ഉപശാഖകള്‍

വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെയുള്ള രോഗപ്പകര്‍ച്ച നിയന്ത്രിച്ചു. എന്നാല്‍, റെയില്‍വേ വഴിയുള്ളത് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല.

