തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ ആന്റണി. 2004ല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഒഴിയുമ്പോള്‍ തന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി വരണമെന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് എ.കെ ആന്റണി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ 'വേക്ക് അപ് കേരള'യില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ആന്റണിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ ഘടകകക്ഷികള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ശ്രമം നടത്തിയ നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്ക് പേലും അന്ന് പഴികേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിനാറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ആന്റണിയുടെ വിശദീകരണം.

കോണ്‍ഗ്രസും മുന്നണിയും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന 2004 മേയ് 13ന് ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്വം എറ്റെടുത്ത് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്ന് രാജിയില്‍ തീരുമാനമായില്ല. 2004 ജൂലായില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വെച്ചാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി രാജിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയത്. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരിക്കണമെന്ന സോണിയയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ പേരാണ് താന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. രാജിവയ്‌ക്കേണ്ട സമയവും നിശ്ചയിച്ചാണ് അന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയതെന്നും ആന്റണി വെളിപ്പെടുത്തി.

ഹൈക്കമാന്‍ഡ് രാജിക്കുള്ള അനുമതി നല്‍കി ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് 2004 ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് താന്‍ രാജിവെച്ചത്. ചില വാക്കുകള്‍ പാലിക്കാനും ചില കടമകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുമാണ് ഒന്നര മാസത്തോളം രാജിവൈകിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. താന്‍ നല്‍കിയ വാക്കുകള്‍ പാലിക്കാതെ രാജിവെച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ജീവിതാവസാനം വരെ വാക്കുപാലിക്കാത്തവനെന്ന ആക്ഷേപം കേള്‍ക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. രാജിവെക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ കര്‍മനിരതനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ആര്‍ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു.

രാജിനീക്കങ്ങളെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായിരുന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്കോ തന്റെ കുടുംബത്തിനോ പോലും അറിയാത്ത രഹസ്യമാണിതെന്നും ആന്റണി തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയേണ്ട സാഹചര്യം എത്തിയതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നതെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി അര്‍ഹമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കെത്താന്‍ വൈകിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആന്റണി മറുപടി നല്‍കിയില്ല.

