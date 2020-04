തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പോലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനകള്‍ ഒഴിവാക്കി യാത്ര തുടരുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പങ്കു വെച്ചു കൊണ്ടുളള വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മനേജ്‌മെന്റ് ആക്റ്റ്, എപ്പിഡെമിക് ഓര്‍ഡിനന്‍സ് എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ പറഞ്ഞു.

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ജില്ലാ സൈബര്‍ സെല്ലുകളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാന്‍ എല്ലാ ജില്ലാപോലീസ് മേധാവിമാരും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലോക്‌നാഥ് ബഹ്‌റ വ്യക്തമാക്കി.

