തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് നേരിടുന്നതിന് കൃത്യമായ ആഹാരം പ്രധാനമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സമീകൃത ആഹാരത്തിന്റെ കുറവാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകവും സമീകൃതാഹാരം തന്നെയാണ്.

സമീകൃതാഹാരം എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ട ഘടകങ്ങള്‍ കൃത്യമായ അളവില്‍ ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. ഊര്‍ജത്തിനുവേണ്ടി അരി, ഗോതമ്പ്, ചോളം, കപ്പ, കാച്ചില്‍, ചേന, ചേമ്പ്, ചക്കപ്പുഴുക്ക് തുടങ്ങിയവ ഏതും കഴിക്കാം. ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഘടകം മാംസ്യമാണ്. പയര്‍, കടല, പരിപ്പ്, മുതിര, മരച്ചീനി, മുട്ട, തൈര് എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിര്‍ബന്ധമായും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കണം. ഭക്ഷണത്തില്‍ 20 -25 ശതമാനം മാംസ്യ വിഭവമുണ്ടാകണം.

വേണ്ടത്ര പച്ചക്കറി ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണം. നാരുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പച്ചക്കറികള്‍. ചീര, വെണ്ടക്ക, പവയ്ക്ക, കോവയ്ക്ക, കക്കിരി, തക്കാളി, ഉള്ളി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ധാരാളം കഴിക്കണം. പഴങ്ങള്‍ എല്ലാനേരത്തെയും ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കഴിക്കണം. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വാഴപ്പഴം, മാമ്പഴം, പൈനാപ്പിള്‍, പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയയെല്ലാം കഴിക്കാം. ദിവസവും രണ്ടര - മൂന്ന് ലിറ്റര്‍ വെള്ളം കുടിക്കണം. വ്യായാമവും മാനസിക ഉല്ലാസവും ഉറപ്പാക്കണം.

ജങ്ക് ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പോഷകാഹാരക്കുറവ് ദരിദ്ര വിഭാഗത്തില്‍ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരിലും കാണപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. സമീകൃത ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് പലര്‍ക്കും ധാരണയില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം. നല്ല ജീവിത ശൈലിയില്‍ സമീകൃത ആഹാരവും ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കണം. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിനൊപ്പം നല്ല ജീവിശൈലിയും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധമാണ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി നേടിടാനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗമെന്നും കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Well balanced diet is essential in fight against COVID - CM Pinarayi Vijayan