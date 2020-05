കല്‍പറ്റ: തമിഴ്‌നാടിനെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റ് വയനാടിനും ഭീഷണിയാകുന്നു. കോയമ്പേട് നിന്നും ചരക്കുമായി എത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഗ്രീന്‍സോണില്‍ നിന്നും ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറിയ വയനാട്ടില്‍ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതേ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ 11 മാസം പ്രായമായ മകളുടെ കുഞ്ഞിനാണ്. ഡ്രൈവര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞടക്കം നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നതിനാല്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ്‌ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത്.

ചീരാല്‍ സ്വദേശിയായ 25 വയസ്സുകാരനും എടവക കമ്മന സ്വദേശി 20 വയസ്സുകാരനും മീനങ്ങാടി സ്വദേശിയായ 45 കാരിക്കുമാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചീരാല്‍ സ്വദേശി ചെന്നൈ കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ കടയില്‍ സെയില്‍സ്മാന്‍ ആയി ജോലിചെയ്തിരുന്നു. മേയ് ഏഴിന് വാളയാര്‍ ചെക്‌പോസ്റ്റ് വഴി തിരിച്ചെത്തിയ ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് കെയര്‍സെന്ററില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലും കൂടുതല്‍പേരില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൂട്ടാന്‍പോയ രണ്ട് ബന്ധുക്കള്‍ മാത്രമേ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ടാകൂ.

ചെന്നൈ കോയമ്പേട് മാര്‍ക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേരാണ് ജില്ലയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ ലോറിഡ്രൈവര്‍ക്കും ചീരാല്‍ സ്വദേശിക്കും, ഇന്ന് കുഞ്ഞിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ലോറിഡ്രൈവറുടെ സഹയാത്രികനായ ക്ലീനറുടെ മകന്റെ സുഹൃത്താണ് കമ്മന സ്വദേശി. ക്ലീനറുടെ മകനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ക്ലീനര്‍ രോഗബാധിതനല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാംപിളുകള്‍ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്ന് കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ക്ലീനറുടെ മകന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതുമുതല്‍ സമ്പര്‍ക്കപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മന സ്വദേശിയും നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

മീനങ്ങാടി സ്വദേശിനി നിലവില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ആളുടെ രണ്ടാം സമ്പര്‍ക്കപട്ടികയില്‍ ഉള്ളയാളാണ്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ലോറിഡ്രൈവര്‍ പോയ മീനങ്ങാടിയിലെ കടയുടമയുടെ ഭാര്യയാണിവര്‍. കടയുടമയുടെ സാംപിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:Koyambed Become New Thretening for Wayanad