കോഴിക്കോട്: വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ സെല്‍ഫ് ക്വാറന്റൈന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡോക്ടര്‍ക്ക് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ചമുതല നല്‍കിയതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വയനാട് ഡി എം ഒ ഡോക്ടര്‍ രേണുക. അവധി നല്‍കാതെ നോഡല്‍ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡി എം ഒയുടെ പ്രതികരണം.

ഡോക്ടര്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവധി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് മറ്റ് ആരോ ഫോട്ടോയെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ക്വാറന്റൈനില്‍ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം അത് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വെന്നും വയനാട് ഡി എം ഒ പ്രതികരിച്ചു.



മകന്‍ ബംഗ്ലൂരില്‍ നിന്ന് എത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും മകന്റെ സാമ്പിള്‍ പരിശോധനക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തനിക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡോക്ടര്‍ ഈ മാസം 24 ന് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കത്ത് നല്‍കുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് കത്ത് 25ന് ഫയലില്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവധി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്ത് നല്‍ക രണ്ടാം ദിവസം ഡോക്ടറെ ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ചുമതല ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ക്വാളിറ്റി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇന്‍കല്‍ഡിംഗ് കോവിഡ് 19 നോഡല്‍ ഓഫീസറുടെ ചാര്‍ജാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഡോക്ടര്‍ ചുമതല ഏല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനയില്‍ നിന്നടക്കം വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

Content Highlights: Wayanad DMO response on doctor who asked for self quarantine appointed as nodal officer

