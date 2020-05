തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പ്രധാന കാരണം ഇറച്ചി മാലിന്യങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവ ഓടകളിലും മറ്റും തള്ളുന്നതാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. അട്ടക്കുളങ്ങര, കരിമഠം കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് മേഖലകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച കളക്ടര്‍ മാലിന്യം തള്ളുന്നവര്‍ക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

തലസ്ഥാനത്ത് വെള്ളം കയറിയ ചാലയിലും വേളിയിലും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, മലയോര മേഖലകളില്‍ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും അരുവിക്കര ഡാം ഷട്ടര്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് അറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു എന്നും കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ അഞ്ചു ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ഡാമിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നവരും കരമനയാറിന്റെ തീരത്തുള്ളവരും കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു. കിള്ളിയാര്‍ കരകവിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ ജഗതിയിലും ചെറിയ തോതില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നഗരത്തിനുള്ളില്‍ എസ്.എസ്. കോവില്‍ റോഡ്, മണികണ്‌ഠേശ്വരം, ബൈപ്പാസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. മഴ തോര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം വറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലുമുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ രാവിലെയോടെ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും മലയോര മേഖലകളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

ചിറ്റാറും കിള്ളിയാറും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കര കവിയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണുള്ളത്. മലയോര മേഖലകളില്‍ മഴ ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കിള്ളിയാറില്‍ ഇപ്പോഴും വെള്ളം നിറയുന്നത് എന്നാണ് നിഗമനം. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മഴ തുടരുകയാണെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ ഗുരുതരമായ നിലയിലേക്കായിരിക്കും കാര്യങ്ങള്‍ പോവുക.

അതേസമയം, കോവളത്ത് വെങ്ങാനൂര്‍ ഭാഗത്തും നെടുമങ്ങാടും വലിയ തോതില്‍ കൃഷി നാശവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണികണ്‌ഠേശ്വരം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ആറില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളം പരിസരത്തുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം വീടുകളിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വെള്ളം കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുമ്പും അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപടകള്‍ ഉണ്ടാവാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധവും പ്രദേശവാസികള്‍ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചു ദിവം കൂടി അതിവര്‍ഷം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്.

